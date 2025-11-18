Nielegalny towar wart 28 milionów złotych, profesjonalne linie produkcyjne i 15 zatrzymanych - to efekt wspólnej akcji Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Funkcjonariusze zlikwidowali trzy nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych na Mazowszu i w Łódzkiem.

Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych / CBŚP /

Rozbita grupa przestępcza

Akcja służb odbyła się 4 listopada w trzech lokalizacjach na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego.

Funkcjonariusze przejęli kompletną linię do produkcji papierosów, suszarnię, ponad 12,7 mln sztuk papierosów znanej marki, 25 ton suszu tytoniowego oraz półprodukty do wyrobu papierosów.

Łączna wartość zajętego towaru to ponad 28 mln zł.

Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby około 53 mln zł z tytułu uszczupleń oraz niezapłaconych podatków: akcyzowego i VAT – poinformował por. Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Szczegóły akcji i zatrzymania

Podczas przeszukań w powiecie sochaczewskim funkcjonariusze znaleźli prawie 9 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz sprzęt elektroniczny i 169 rolek owijek papierowych.

W magazynie w powiecie rawskim zabezpieczono profesjonalną linię produkcyjną, ponad 3,7 mln sztuk papierosów i krajankę tytoniową. W hali magazynowej w powiecie przasnyskim ujawniono kolejną linię technologiczną do przetwarzania tytoniu.

Wśród zatrzymanych było dziewięciu obywateli Armenii zaangażowanych w produkcję nielegalnych wyrobów – przekazał kom. Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.

Zarzuty i areszty

Czternastu z zatrzymanych, w tym dziewięciu obywateli Armenii, usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz przestępstw skarbowych.



Czterech z nich odpowie również za przechowywanie i przewożenie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Piętnasty zatrzymany, podejrzany o udostępnianie pomieszczeń do produkcji, został objęty dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.