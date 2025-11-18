47-letni mieszkaniec New Jersey w Stanach Zjednoczonych zmarł zaledwie cztery godziny po zjedzeniu hamburgera. Wystąpiła u niego bowiem silna reakcja alergiczna na czerwone mięso. Alergię - tzw. zespół alfa-gal - wywołało ukąszenie kleszcza. Do tragedii doszło latem ubiegłego roku. Teraz wyniki badań w tej sprawie opublikowano w czasopiśmie "The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice".

47-letni mieszkaniec New Jersey zmarł cztery godziny po zjedzeniu hamburgera / Shutterstock

Początkowo śmierć uznano za nagłą i niewyjaśnioną.

Naukowcy z Uniwersytetu Wirginii ustalili, że przyczyną był zespół alfa-gal, czyli alergia na czerwone mięso po ukąszeniu kleszcza.

Silna reakcja alergiczna po zjedzeniu czerwonego mięsa

Latem ubiegłego roku 47-letni mieszkaniec New Jersey zmarł zaledwie cztery godziny po tym, jak zjadł hamburgera. Wcześniej miał silny ból brzucha, wymiotował i miał biegunkę.

Początkowo jego śmierć została określona jako nagła i niewyjaśniona. Sprawą zainteresowali się jednak naukowcy z Uniwersytetu Wirginii. Dr Thomas Platts-Mills z tej uczelni na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził, że u mężczyzny wystąpiła silna reakcja alergiczna - tzw. zespół alfa-gal, znany również jako "alergia na czerwone mięso" lub "alergia na mięso po ukąszeniu kleszcza".

Zespół alfa-gal wywołuje ukąszenie kleszcza indyczego

Powoduje ją ukąszenie kleszcza indyczego, zwanego również kleszczem samotnej gwiazdy, który występuje głównie w stanach południowo-wschodnich i wschodnich USA.

Ślina kleszcza zawiera cząsteczkę cukru o nazwie alfa-gal, która jest wstrzykiwana do organizmu podczas ukąszenia. Wywołuje to alergie na niektóre rodzaje czerwonego mięsa (głównie wieprzowinę, wołowinę, królika, jagnięcinę lub dziczyznę) lub produkty pochodzenia ssaków (w tym ser, mleko, inne produkty mleczne i żelatynę).

Objawy zespołu alfa-gal

Po spożyciu pokarmu zawierającego alergeny w ciągu kilku godzin mogą wystąpić poważne objawy alergii. U niektórych osób reakcje mogą mieć jedynie łagodny przebieg.

Według naukowców objawy mogą obejmować wysypkę, nudności i wymioty po spożyciu wołowiny, wieprzowiny lub jagnięciny. U niektórych osób może również wystąpić swędzenie lub łuszczenie się skóry, obrzęk warg, twarzy, języka i gardła, a także świszczący oddech lub duszność.

Zdaniem doktora Plattsa-Millsa, w przypadku śmierci 47-latka do zaostrzenia się objawów alergii mogło przyczynić się piwo wypite do posiłku, kontakt z pyłkiem ambrozji oraz niedawny wysiłek fizyczny.