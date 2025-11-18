Wiadomo było tylko, że jeździ ciemnym samochodem i zaczepia dzieci przed szkołami. W ten sposób zaspokajał pociąg seksualny. Policjanci z Góry Kalwarii zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut i został objęty policyjnym dozorem.

Mężczyzna zaczepiał dzieci przed szkołami / Shutterstock

Policjanci z Góry Kalwarii zatrzymali 44-letniego mężczyznę podejrzanego o zaczepianie dzieci w okolicach szkół.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna w ten sposób zaspokajał swoje potrzeby seksualne.

Usłyszał zarzut seksualnego wykorzystania małoletniego. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Na początku listopada tego roku do policjantów w Górze Kalwarii dotarły informacje na temat mężczyzny, który pojawiał się w okolicach szkół na terenie gminy i zaczepiał dzieci.

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie od rodziców czwórki małoletnich, a sprawą natychmiast zajęli się policjanci zarówno pionu kryminalnego piaseczyńskiej komendy, którzy podjęli czynności operacyjne w tej sprawie, jak również funkcjonariusze prewencji, którzy z kolei objęli rejony szkół swoim szczególnym nadzorem - przekazała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie podkom. Magdalena Gąsowska.

Mimo że informacje na temat mężczyzny były początkowo bardzo skąpe - wiadomo było tylko to, że jeździ ciemnym samochodem - zaledwie kilka później został zatrzymany na terenie sąsiedniego powiatu. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego.

Mężczyzna usłyszał zarzut seksualnego wykorzystania małoletniego. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec 44-latka policyjny dozór - wyjaśniła podkom. Gąsowska.

Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.