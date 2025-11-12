W prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach doszło do spektakularnej katastrofy budowlanej - nowo otwarty most Hongqi przy elektrowni wodnej Shuangjiangkou runął do rzeki, zaledwie kilka miesięcy po oddaniu do użytku. Na szczęście, według lokalnych władz, w momencie zawalenia na moście nie było pojazdów ani pieszych. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zawalenia się konstrukcji była niestabilność geologiczną terenu.

We wtorek, 11 listopada, w prowincji Syczuan w Chinach doszło do zawalenia się mostu Hongqi, który był częścią ważnej trasy krajowej G317, łączącej centralne Chiny z Tybetem.

Konstrukcja o długości 758 metrów i wysokości filarów sięgającej 172 metrów, została oddana do użytku zaledwie kilka miesięcy temu.

Most miał być symbolem chińskich ambicji infrastrukturalnych i ułatwić dostęp do Wyżyny Tybetańskiej.

Dzień przed katastrofą na powierzchni jezdni i skarpie mostu zauważono pęknięcia, co skłoniło władze do wprowadzenia tymczasowych ograniczeń w ruchu - informowały chińskie media. Około godziny 15:00 czasu lokalnego cała konstrukcja runęła do rzeki, wzbijając w powietrze ogromną chmurę pyłu. Nagrania z momentu katastrofy szybko obiegły chińskie media społecznościowe.