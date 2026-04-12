Olbrzymia mobilizacja w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Ostatnie dane pokazują, że do godziny 9 frekwencja wyniosła niemal 17 proc. - informują wysłannicy RMF FM do Budapesztu Maciej Sołtys i Jakub Rybski.

Kolejka do głosowania w Budapeszcie / Attila Kovacs / PAP/EPA

Na Węgrzech trwa rekordowa mobilizacja wyborców w parlamentarnych wyborach.

Mieszkańcy Budapesztu tłumnie ruszyli do urn już od wczesnych godzin, wielu z nich deklaruje chęć zmian w kraju.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Węgierskie wybory relacjonują dla Was wysłannicy RMF FM Maciej Sołtys i Jakub Rybski.

Wysoka frekwencja w wyborach na Węgrzech

W niedzielnych wyborach dochodzi do starcia obozów premiera Viktora Orbana i lidera opozycji Petera Magyara.

Do godziny 9 frekwencja wyniosła niemal 17 proc. - informują wysłannicy RMF FM do Budapesztu.

Cztery lata temu, podczas poprzednich wyborów, o tej porze tylko 10,31 proc. Węgrów miało już głosowanie za sobą.

Rekordowa frekwencja?

Większość Węgrów, z którymi rozmawiali nasi dziennikarze, poszła zagłosować już z samego rana. Wielu mieszkańców Budapesztu podkreśla, że idą dziś do urn przede wszystkim, bo chcą zmian w ich kraju.



Węgierscy analitycy przewidują, że możemy się dziś wieczorem spodziewać rekordowej frekwencji, nawet 75 lub 80-procentowej.

Największą mobilizację widać w tej chwili w okręgach wyborczych w środkowej i południowo-wschodniej części kraju.

Węgierskie media o wyborach

Dziennikarze RMF FM od rana śledzą też media nad Dunajem. Prorządowy dziennik Magyar Nemzet podkreśla, że wysoka frekwencja to znak, że demokracja na Węgrzech ma się dobrze. "Stwierdzenie, że każdy głos się liczy, nigdy nie było bardziej prawdziwe niż teraz" - powiedział z kolei w publicznym Radiu Kossuth zastępca dyrektora ds. prawnych Centrum Praw Podstawowych. Pojawiają się też pojedyczne doniesienia o niszczeniu plakatów Viktora Orbana przez aktywistów Tiszy.

Opozycyjny portal Telex, cytując jednego z analityków, zauważa, że nowi wyborcy, którzy idą dziś głosować, pochodzą głównie z miast a nie ze wsi, co może oznaczać kłopoty dla Viktora Orbana, którego bastiony zlokalizowane są na węgierskiej prowincji. Portal 444 z kolei radzi wyborcom, jak zachować się jeśli w lokalu wyborczym zauważą nieprawidłowości.

Głosowanie potrwa do godziny 19:00. Pierwsze szczątkowe wyniki, według narodowego biura wyborczego na Węgrzech, mogą pojawić się po 20:00.