Byli członkowie Berkutu - rozwiązanej specjalnej jednostki ukraińskiej milicji - mogli przybyć z Rosji do Budapesztu, by organizować prowokacje podczas wyborów na Węgrzech - ostrzega ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Źródło w służbach bezpieczeństwa, na które powołuje się węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, mówi o rosyjskich planach prowokacji pod fałszywą flagą. Prowokatorzy mogą udawać ukraińskich uchodźców.

Uzbrojeni, zamaskowani mężczyźni, podający się za członków rozwiązanej jednostki Berkut, stoją na punkcie kontrolnym na autostradzie łączącej Krym z Ukrainą kontynentalną, w pobliżu miasta Armiańsk, 28 lutego 2014 r. / Viktor Drachev / AFP/EAST NEWS

Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) wykryło rosyjską operację mającą na celu zdyskredytowanie Ukrainy przed wyborami na Węgrzech.

W Budapeszcie mogą działać byli członkowie jednostki Berkut.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi ostrzega przed prowokatorami udającymi ukraińskich uchodźców.

W sieci krąży fałszywe nagranie

CPD poinformowało w piątek o zidentyfikowaniu rosyjskiej operacji, której celem jest zdyskredytowanie Ukrainy przed niedzielnymi wyborami na Węgrzech. Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji opisało krążące w sieci fałszywe nagranie, przedstawiające rzekomo ukraińskich żołnierzy, omawiających przygotowania do organizacji w Budapeszcie zamieszek wzorowanych na Majdanie.

"Nagranie nosi wyraźne ślady inscenizacji. Chociaż osoby na nim widoczne posługują się językiem ukraińskim, ich zachowanie i kontekst wydają się nienaturalne i sztuczne" - zaznaczyło CPD.

"Warto również zauważyć, że pierwsze publikacje pojawiły się na kontach systematycznie rozpowszechniających antyukraińskie narracje, powiązane z rosyjską propagandą. Jednocześnie zaobserwowano wzmożoną aktywność prorosyjskich sieci blogerów, promujących twierdzenia o rzekomej ukraińskiej ingerencji w wybory na Węgrzech" - dodano.

Według CPD rozpowszechnianie nagrania jest częścią operacji, w ramach której "do Budapesztu prawdopodobnie sprowadzono byłych członków jednostki Berkut, którzy uciekli do Rosji po 2014 roku (kiedy ją rozwiązano - przyp. red. )". "Ich prawdopodobną rolą jest udział w inscenizowanych prowokacjach lub fabrykowanie ‘dowodów’ na potrzeby dalszych oskarżeń przeciwko Ukrainie" - zaznaczyło ukraińskie Centrum.

Prowokacje pod fałszywą flagą

Również węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, powołując się na źródło w służbach bezpieczeństwa, ostrzegł w sobotę przed planowanymi prowokacjami w Budapeszcie. "Źródło w służbach bezpieczeństwa ostrzegło przed rosyjskimi planami prowokacji pod fałszywą flagą, rzekomo dokonywanymi przez ‘ukraińskich uchodźców’, którzy zaangażują się w akty przemocy ‘w stylu Majdanu’ w Budapeszcie na placu Ferenciek i placu Kossutha (przed parlamentem - przyp. red.), gdzie prokremlowska skrajna lewica będzie obserwować wybory" - napisał Panyi na platformie X.