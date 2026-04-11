"W trudnych czasach mamy na kogo liczyć" - powiedział szef węgierskiego rządu, dziękując prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz premierowi Czech Andrejowi Babiszowi za udzielone mu wsparcie przed wyborami parlamentarnymi, które zostaną przeprowadzone w niedzielę na Węgrzech. Opozycja ma spore szanse na zwycięstwo, czym zakończyłaby trwające od 16 lat rządy Viktora Orbana. Węgierskie wybory relacjonują dla Was wysłannicy RMF FM Maciej Sołtys i Jakub Rybski.

  • Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku.
Prezydent Trump oznajmił w piątek, że jego rząd jest gotowy wzmocnić gospodarkę Węgier, "jeśli Viktor Orban i Węgrzy będą tego potrzebować". "Mój rząd jest gotowy wykorzystać całą potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić gospodarkę Węgier, tak jak czyniliśmy to w przeszłości dla naszych Wielkich Sojuszników, jeśli premier Viktor Orban i naród węgierski kiedykolwiek będą tego potrzebować" - napisał Trump we wpisie na Truth Social. 

Orban dziękuje Trumpowi i Babiszowi za wsparcie

Na tą deklarację zareagował węgierski premier, który zamieścił w sobotę nagranie w mediach społecznościowych. No cóż, daje nam to pewną przewagę. Zawsze mówiliśmy, że musimy budować przyjaźnie. Jeśli masz przyjaciół, w trudnych czasach będziesz miał na kogo liczyć - powiedział.

We wpisie na X dodał, że "USA są z nami, a Węgry są dumne, będąc ich wielkim sojusznikiem". 

Poparcia Orbanowi na dzień przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi udzielił też premier Czech, pisząc na X, że "wspiera Orbana w tę niedzielę". Zawsze walczył o silniejszą Europę, zbudowaną na pokoju, suwerennych narodach, suwerennych państwach członkowskich i konkurencyjności. Zawsze chronił węgierskich obywateli i węgierskie interesy narodowe. W niespokojnych czasach wybór stabilności i sprawdzonego przywództwa jest ważniejszy niż kiedykolwiek - stwierdził Andrej Babisz.

W trudnych czasach silne narody i silni przywódcy muszą się zjednoczyć. Jako patrioci, pozostajemy wierni Europie suwerennych narodów, zbudowanej na pokoju i kierującej się zdrowym rozsądkiem - odpowiedział premier Węgier. 

Kto wygra wybory na Węgrzech?

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę. W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu Orbana wahającym się między 35 a 38 proc. Badania wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

