"W trudnych czasach mamy na kogo liczyć" - powiedział szef węgierskiego rządu, dziękując prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz premierowi Czech Andrejowi Babiszowi za udzielone mu wsparcie przed wyborami parlamentarnymi, które zostaną przeprowadzone w niedzielę na Węgrzech. Opozycja ma spore szanse na zwycięstwo, czym zakończyłaby trwające od 16 lat rządy Viktora Orbana. Węgierskie wybory relacjonują dla Was wysłannicy RMF FM Maciej Sołtys i Jakub Rybski.

Premier Węgier podziękował za wsparcie Donaldowi Trumpowi

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku.

Prezydent Trump oznajmił w piątek, że jego rząd jest gotowy wzmocnić gospodarkę Węgier, "jeśli Viktor Orban i Węgrzy będą tego potrzebować". "Mój rząd jest gotowy wykorzystać całą potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić gospodarkę Węgier, tak jak czyniliśmy to w przeszłości dla naszych Wielkich Sojuszników, jeśli premier Viktor Orban i naród węgierski kiedykolwiek będą tego potrzebować" - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

Orban dziękuje Trumpowi i Babiszowi za wsparcie

Na tą deklarację zareagował węgierski premier, który zamieścił w sobotę nagranie w mediach społecznościowych. No cóż, daje nam to pewną przewagę. Zawsze mówiliśmy, że musimy budować przyjaźnie. Jeśli masz przyjaciół, w trudnych czasach będziesz miał na kogo liczyć - powiedział.

