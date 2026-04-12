Już w najbliższy wtorek (14 kwietnia) w Mordarce (Małopolskie) nastąpi przebicie głównego tunelu kolejowego o długości ponad 3,7 km. Powstaje on w ramach projektu Podłęże-Piekiełko i będzie najdłuższym tunelem kolejowym w Polsce na obecnym etapie realizacji inwestycji.

W całym projekcie powstanie łącznie 13 tuneli oraz 11 mostów i wiaduktów.

Najdłuższy tunel osiągnie 3820 metrów, najdłuższy most przekroczy 2 km.

"Jadwiga" w akcji

Tunel drążony jest przez ważącą ponad 2,5 tys. ton tarczę TBM "Jadwiga" o średnicy niemal 11 metrów. Maszyna rozpoczęła pracę w drugiej połowie czerwca 2025 r. Wcześniej, 24 marca br., zakończono drążenie równoległego tunelu ewakuacyjnego o średnicy 5 metrów, który wykonała tarcza TBM "Kinga". Oba obiekty stanowią kluczowy element podziemnej infrastruktury nowej linii kolejowej.

Budowa tuneli pod Pisarzową w rejonie Limanowej realizowana jest przez konsorcjum firm Budimex S.A., Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt A.S. oraz Gulermak Sp. z o.o. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Tunele, mosty i wiadukty

Inwestycja Podłęże-Piekiełko realizowana jest w znacznej części w terenie górskim, co wpływa na skalę oraz stopień skomplikowania prac. W ramach całego przedsięwzięcia powstanie łącznie 13 tuneli kolejowych i ewakuacyjnych o różnej długości. Najdłuższy z nich, dwunawowy, osiągnie 3820 metrów. Kolejny będzie miał 1970 m, a trzy następne przekroczą długość jednego kilometra. Równolegle powstanie 11 mostów i wiaduktów - w tym najdłuższy o długości ponad 2 km oraz dwa obiekty przekraczające 1,3 km.

Projekt Podłęże-Piekiełko należy do największych inwestycji kolejowych w Polsce - jego łączna wartość szacowana jest na około 14 mld zł. Obejmuje modernizację i elektryfikację 75 km istniejącej linii kolejowej nr 104 na odcinku Chabówka-Nowy Sącz oraz budowę 58 km nowej trasy, która rozpocznie się w Podłężu i zostanie poprowadzona w kierunku południowym przez Gdów do Szczyrzyca. Dalej trasa rozgałęzi się w stronę Tymbarku oraz Mszany Dolnej, w kierunku trasy Chabówka-Nowy Sącz.

Znacznie krótsze podróże

Po zakończeniu inwestycji podróż z Kraków do Nowego Sącza ma zająć około 60 minut, natomiast do Zakopanego - około 90 minut. Osiągnięcie takich parametrów będzie możliwe dzięki dostosowaniu infrastruktury do prędkości pociągów pasażerskich sięgających miejscami 160 km/h.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej południowej Małopolski oraz stworzenie nowoczesnego korytarza transportowego o znaczeniu międzynarodowym. Planowane jest również włączenie części trasy do kolejowego korytarza towarowego RFC 11 "Amber", biegnącego w osi północ-południe Europy.