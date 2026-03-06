Węgry wstrzymają tranzytowe przesyłki przez swoje terytorium, które są ważne dla Ukrainy, tak długo, jak Ukraina będzie uniemożliwiać przesył ropy rosyjskiej przez rurociąg Przyjaźń - powiedział w piątek premier Węgier Viktor Orban w państwowym radiu. Orban ponownie oskarżył Kijów o szantaż i stwierdził, że Węgry użyją wszelkich dostępnych środków, aż do wznowienia przepływu ropy.

Viktor Orban / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział wstrzymanie tranzytowych przesyłek przez Węgry ważnych dla Ukrainy, dopóki Kijów nie zgodzi się na wznowienie przesyłu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

Orban ponownie oskarżył Ukrainę o szantaż

Wstrzymaliśmy ... eksport oleju napędowego na Ukrainę, nadal utrzymujemy eksport energii elektrycznej i zatrzymamy tranzytowe przesyłki przez Węgry, które są ważne dla Ukrainy... dopóki nie uzyskamy zgody Ukrainy na przesył ropy - powiedział premier Viktor Orban w wywiadzie dla państwowego radia.

Ukraińcom szybciej skończą się pieniądze niż nam ropa - dodał.



Według węgierskiego premiera on sam i jego rząd "stoją na drodze Ukrainie, która z tego powodu chce się ich pozbyć". Nie mają innego wyjścia, więc stosują groźby. Będą mogli realizować swoje żądania, jeśli na Węgrzech powstanie proukraiński rząd - powiedział.



Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Władze zarzucają opozycyjnej partii TISZA, prowadzącej w niezależnych sondażach , zależność od Unii Europejskiej i Ukrainy. Lider ugrupowania Peter Magyar odrzuca oskarżenia i zapewnia, że jego rząd nie wysłałby na Ukrainę wojska i pomocy wojskowej ani nie poparłby przyspieszonej akcesji tego kraju do UE.



Nie spełnimy wezwania do odejścia od rosyjskich zasobów energetycznych, nie będziemy płacić za cudzą wojnę i nie pozwolimy Ukrainie przystąpić do Unii Europejskiej - podkreślił w piątek Orban.



Orban twierdzi, że rurociąg Przyjaźń nie jest uszkodzony

W poniedziałek Orban oświadczył w poniedziałek, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny.



Otrzymałem szczegółowy raport dotyczący ataku na rurociąg Przyjaźń i jego stanu. Na podstawie zdjęć satelitarnych i dostępnych nam informacji operacyjnych jasne jest, że rurociąg jest sprawny. Ustaliliśmy też, że (rosyjski) atak nie uszkodził bezpośrednio ropociągu, dlatego nie ma żadnych technicznych przeszkód, by wznowić jego pracę - ogłosił wtedy węgierski premier.

Reakcja Węgier i Słowacji

Rurociąg Przyjaźń został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku. Kijów zapewnia, że jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu rosyjskiej ropy.



W reakcji na wstrzymanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji.

Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że rurociąg będzie sprawny za około półtora miesiąca.