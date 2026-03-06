Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że władze Węgier zatrzymały siedmiu obywateli Ukrainy, pracowników banku OszczadbankSA, którzy przewozili gotówkę na trasie Austria–Ukraina. Według Sybihy Ukraińcy zostali "wzięci za zakładników", a przewożone przez nich pieniądze "ukradzione". Stan zdrowia zatrzymanych pozostaje nieznany.
Szef ukraińskiej dyplomacji ostro skomentował działania Budapesztu, nazywając je "terroryzmem państwowym i wymuszeniem".
"Tych siedmiu Ukraińców to pracownicy państwowego Oszczadbanku, którzy obsługiwali dwa bankowe pojazdy przewożące gotówkę między Austrią a Ukrainą w ramach regularnych usług między bankami państwowymi" - napisał Sybiha.