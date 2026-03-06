W Jankowicach doszło do groźnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej. Poszkodowana została 11-letnia dziewczynka, która trafiła pod opiekę medyczną. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o obowiązujących przepisach dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych przez dzieci.

/ Śląska policja /

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę po godzinie 16:00 na ulicy Żubrów w Jankowicach (Śląskie).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 47-letnia mieszkanka Pszczyny, kierująca samochodem marki Kia, potrąciła na oznakowanym przejściu dla pieszych 11-letnią dziewczynkę jadącą hulajnogą elektryczną w kierunku Międzyrzecza.

Policjanci ustalili także, że 11-latka nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Dodatkowo nie miała na głowie kasku ochronnego.

Kierująca samochodem była trzeźwa. Dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy, nie wiadomo w jakim jest stanie.

Przepisy i nadchodzące zmiany

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hulajnogą elektryczną mogą kierować osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Od 3 czerwca 2026 roku w życie wejdzie nowelizacja przepisów, która wprowadzi obowiązek korzystania z kasku ochronnego podczas jazdy hulajnogą elektryczną dla osób do 16. roku życia.



Policja apeluje do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność i kontrolę nad sposobem korzystania przez dzieci z hulajnóg elektrycznych.



