W środę w Białym Domu odbył się szczyt dotyczący edukacji z użyciem technologii, zorganizowany przez Melanię Trump. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia humanoidalnego robota, co nadało wydarzeniu nowoczesny charakter. Wśród uczestników znalazła się pierwsza dama RP Marta Nawrocka, która podkreśliła, że bezpieczeństwo dzieci w cyfrowym świecie musi być fundamentem, a nie dodatkiem.

Marta Nawrocka na szczycie organizawanym przez Melanię Trump

Podczas szczytu "Kształtujemy razem przyszłość" (Fostering the Future Together), Marta Nawrocka wystąpiła obok Melanii Trump oraz innych pierwszych dam. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że od decyzji przywódców zależy, czy technologie będą narzędziem wyrównywania szans edukacyjnych, czy też pogłębiania nierówności. Podkreśliła potrzebę edukacji dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii oraz wsparcia dla rodziców i nauczycieli.

Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym nie może być dodatkiem. Musi być jego fundamentem - podkreśliła.

Pierwsza dama RP wezwała do inwestowania nie tylko w technologie, ale także w ludzi, w tym nauczycieli, oraz w rozwijanie krytycznego myślenia i kreatywności wśród dzieci. To od naszych decyzji zależy, czy świat cyfrowy stanie się dla młodego pokolenia przestrzenią możliwości czy źródłem nowych podziałów - powiedziała Nawrocka.

Środową dyskusję nieoczekiwanie rozpoczęło wystąpienie humanoidalnego robota, Figure-03, który kobiecym głosem przywitał gości.