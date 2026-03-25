"Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy" - napisał premier Donald Tusk, komentując poniedziałkowe ponad godzinne spotkanie prezydenta z premierem Węgier.
- Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek odwiedził Budapeszt i przez ponad godzinę rozmawiał za zamkniętymi drzwiami z premierem Węgier Viktorem Orbanem.
- Dzisiaj Orban ogłosił wstrzymanie dostaw gazu na Ukrainę, dopóki ta nie wznowi się dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń.
- Premier Donald Tusk skrytykował wizytę Nawrockiego, wskazując na prorosyjski charakter działań Węgier.
W poniedziałek prezydenci Polski i Węgier Karol Nawrocki oraz Tamas Sulyok wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu na Podkarpaciu. W drugiej części dnia rozmowy przeniosły się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Viktorem Orbanem. Za zamkniętymi drzwiami rozmawiali ponad godzinę.
W środę Viktor Orban ogłosił, że Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę do czasu wznowienia dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Potrzebujemy nowych środków, które pomogą nam przełamać blokadę naftową i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Węgier. Dlatego dostawy gazu z Węgier na Ukrainę będą stopniowo wstrzymywane, a nadwyżki magazynowane w kraju. Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier - oświadczył Orban.
"Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy" - napisał szef polskiego rządu.