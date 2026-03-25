"Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy" - napisał premier Donald Tusk, komentując poniedziałkowe ponad godzinne spotkanie prezydenta z premierem Węgier.

  • Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek odwiedził Budapeszt i przez ponad godzinę rozmawiał za zamkniętymi drzwiami z premierem Węgier Viktorem Orbanem.
  • Dzisiaj Orban ogłosił wstrzymanie dostaw gazu na Ukrainę, dopóki ta nie wznowi się dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń.
  • Premier Donald Tusk skrytykował wizytę Nawrockiego, wskazując na prorosyjski charakter działań Węgier.
W poniedziałek prezydenci Polski i Węgier Karol Nawrocki oraz Tamas Sulyok wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu na Podkarpaciu. W drugiej części dnia rozmowy przeniosły się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Viktorem Orbanem. Za zamkniętymi drzwiami rozmawiali ponad godzinę.

W środę Viktor Orban ogłosił, że Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę do czasu wznowienia dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Potrzebujemy nowych środków, które pomogą nam przełamać blokadę naftową i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Węgier. Dlatego dostawy gazu z Węgier na Ukrainę będą stopniowo wstrzymywane, a nadwyżki magazynowane w kraju. Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier - oświadczył Orban. 

Głos premiera i rządu

We wtorek premier informował, że poniedziałkowa wizyta prezydenta Nawrockiego na Węgrzech odbyła się wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu. Potwierdził to minister spraw zagranicznych. Premier ocenił, że spotkanie polskiego prezydenta z premierem Węgier Viktorem Orbanem przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju jest działaniem wbrew polskim interesom. Donald Tusk podkreślił, że w interesie Polski nie jest wspieranie Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach. Zwrócił się też do prezydenta Nawrockiego słowami: "Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie".

Ta wizyta prezydenta Nawrockiego w Budapeszcie była od początku bardzo nietypowa - tak z kolei spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem skomentował dzisiaj minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. 

Głos z kancelarii prezydenta

We wtorek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że Nawrocki uczestniczył w poniedziałek w obchodach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które są organizowane od 19 lat. Jak dodał, w Budapeszcie Nawrocki spotkał się ponownie z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem, a potem też z Viktorem Orbanem, który - jak dodał - "jest premierem wybranym w demokratycznych wyborach przez obywateli Węgier". Zaznaczał, że Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że nie zgadza się z wieloma decyzjami Węgier

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Viktora Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

Zobacz również: