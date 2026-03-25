"Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy" - napisał premier Donald Tusk, komentując poniedziałkowe ponad godzinne spotkanie prezydenta z premierem Węgier.

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek odwiedził Budapeszt i przez ponad godzinę rozmawiał za zamkniętymi drzwiami z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Dzisiaj Orban ogłosił wstrzymanie dostaw gazu na Ukrainę, dopóki ta nie wznowi się dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń.

Premier Donald Tusk skrytykował wizytę Nawrockiego, wskazując na prorosyjski charakter działań Węgier.

W poniedziałek prezydenci Polski i Węgier Karol Nawrocki oraz Tamas Sulyok wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu na Podkarpaciu. W drugiej części dnia rozmowy przeniosły się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Viktorem Orbanem. Za zamkniętymi drzwiami rozmawiali ponad godzinę.

W środę Viktor Orban ogłosił, że Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę do czasu wznowienia dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Potrzebujemy nowych środków, które pomogą nam przełamać blokadę naftową i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Węgier. Dlatego dostawy gazu z Węgier na Ukrainę będą stopniowo wstrzymywane, a nadwyżki magazynowane w kraju. Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier - oświadczył Orban.

"Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy" - napisał szef polskiego rządu.