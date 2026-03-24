Marta Nawrocka znalazła się w gronie 45 przedstawicielek państw zaproszonych na szczyt zorganizowany przez pierwszą damę USA Melanię Trump w Departamencie Stanu w Waszyngtonie. Szczyt poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci w internecie. Oprócz polskiej pierwszej damy obecna jest też m.in. pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska czy Sara Netanjahu, żona premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Dziś Nawrocka nie porozmawia z polskimi mediami. Jutro ma wygłosić krótkie oświadczenie. Kancelaria prezydenta opublikowała zdjęcia.

Inauguracja Koalicji „Fostering The Future Together”. Marta Nawrocka w Departamencie Stanu USA, 24 marca 2026 / OLIVER CONTRERAS/AFP/East News/Kancelaria Prezydenta RP / East News

Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump gości przedstawicielki 45 państw oraz przedstawicieli gigantów technologicznych na światowym szczycie w Departamencie Stanu USA, aby - jak powiedziała żona Donalda Trumpa "wspólnie kształtować technologie i możliwości dla przyszłych pokoleń". I

Inicjatywa "Fostering the Future Together" - "Wspólnie kształtujemy przyszłość" - jest poświęcona bezpieczeństwu dzieci korzystających z sieci. Na dwudniowym wydarzeniu pojawiły się osoby z 28 przedsiębiorstw technologicznych, m.in. Google, Meta, OpenAI, Microsoft, xAI, Palantir Adobe i Zoom Communications. Biuro Białego Domu informowało wcześniej, że Melania Trump przedstawiła swoją wizję wydarzenia podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Na szczycie goszczą w większości żony rzywódców takich państw, jak Francja, Panama, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Litwa, Nigeria, Paragwaj, Arabia Saudyjska, Aruba, Maroko, Kenia czy Izrael. Polskę reprezentuje piewsza dama Marta Nawrocka. Podczas obrad towarzyszył jej wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz, a także Joanna Szczygielniak, członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP.

"Rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w Internecie, w tym o skutecznym i bezpiecznym wykorzystaniu nowych technologii. W dzisiejszych czasach to kwestia wręcz fundamentalna dla rozwoju i zdrowia najmłodszych" - napisała w komunikacie kancelaria prezydenta, dołączając zdjęcia.

Sara Netanjahu, żona premiera Izraela Benjamina Netanjahu / OLIVER CONTRERAS/AFP/East News / East News