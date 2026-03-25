"Czas na zmiany. Dziś dołączyłam do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy i opuściłam szeregi Europy Suwerennych Narodów!" - napisała polityczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. "Ewo, bardzo Ci dziękuję za te ponad 2 lata (...). Życzę Ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców" - napisał z kolei Sławomir Mentzen. Europosłanka odniosła się do tego wpisu informując, że nie zamierza rezygnować z członkostwa w Nowej Nadziei Mentzena. Pomimo opuszczenia grupy w PE, do której należą europosłowie Nowej Nadziei, deklaruje, że zostaje w Konfederacji. Podkreśla też, że nie poinformowano jej o wykluczeniu z partii.

Ewa Zajączkowska-Hernik

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W środę na platformie X europosłanka Konfederacji, działaczka Nowej Nadziei Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała o dołączeniu do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy. Tym samym polityczka opuściła grupę Europy Suwerennych Narodów, do której należą europosłowie współtworzącej Konfederację Nowej Nadziei - Marcin Sypniewski i Stanisław Tyszka - i weszła w szeregi ugrupowania w PE tworzonego przez m.in. Annę Bryłkę i Tomasza Buczka, którzy są działaczami drugiej składowej Konfederacji, czyli Ruchu Narodowego.

"Dla mnie to bardzo ważna decyzja i ogromny krok naprzód. Pozostaję w Konfederacji, z którą pragnę zmienić Polskę na lepsze i w ramach której wystartuję do Sejmu RP w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. A teraz dalej będę walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriotów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Jestem pewna, że będzie to silny impuls dla całej Konfederacji, który pozwoli mi jeszcze lepiej was reprezentować i bronić interesu obywatelskiego"- napisała Zajączkowska-Hernik na platformie X.

Na wpis Zajączkowskiej-Hernik odpowiedział lider Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, który podziękował europosłance "za ponad 2 lata współpracy i kilka wspólnych kampanii wyborczych". "Życzę Ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców. Dalej działamy razem w Konfederacji dla dobra Polski!" - napisał Mentzen.

Polska Agencja Prasowa zapytała Ewę Zajączkowską-Hernik, czy w dalszym ciągu pozostanie członkinią Nowej Nadziei Mentzena, czy będzie też działać w ramach Ruchu Narodowego, któremu przewodzi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Nie złożyłam rezygnacji z członkostwa w Nowej Nadziei, nie zamierzam rezygnować i nie zostałam poinformowana o wykluczeniu z partii - powiedziała polityczka. Dodała, że "najważniejsze jest to, co napisał Sławomir Mentzen". Razem będziemy walczyć w ramach drużyny Konfederacji - podkreśliła.