Inicjatywa stworzenia muru dronowego jest konieczna, ponieważ NATO nie może wydawać milionów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują tylko kilka tysięcy dolarów - ogłosił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. "Musimy działać w sprawie Straży Wschodniej Flanki, dlatego zaproponujemy natychmiastowe przedsięwzięcia" - zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen i Mark Rutte / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

Szefowa KE Ursula von der Leyen wygłosiła oświadczenie wspólnie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który wziął udział w posiedzeniu Komisji Europejskiej.

Von der Leyen: Musimy działać szybko

Potrzebujemy flagowych projektów obronnych. Na przykład w przypadku flagowego projektu Straż Wschodniej Flanki musimy działać teraz. Europa musi udzielić zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na rosyjskie ataki dronów na nasze granice - zadeklarowała von der Leyen.

Dlatego zaproponujemy natychmiastowe działania, mające na celu stworzenie muru dronowego - podkreśliła szefowa KE. Musimy działać szybko, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO - dodała.

Szefowa KE poinformowała też, że część tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, zaproponowanej przez Komisję Europejską i opierającej się na zamrożonych rosyjskich aktywach, miałaby zostać przeznaczona na zakupy obronne w Europie.

Von der Leyen podkreśliła przy tym, że propozycja nie przewiduje konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów, a Ukraina spłaci pożyczkę, jeśli Rosja wypłaci jej reparacje wojenne.

Dodała, że UE nasila presję ekonomiczną wobec Rosji, a "sankcje działają". Musimy zwiększyć presję. Dlatego zaproponowaliśmy nowy, silny pakiet sankcji, który dotyczy energii, usług finansowych i handlu - oceniła.



Rutte: Chodzi o nasze wartości i bezpieczeństwo

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oznajmił w Brukseli, że inicjatywa stworzenia "muru dronowego" jest konieczna.

Musimy sprawić, że nasze niebo będzie bezpieczne. W ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy, co się wydarzyło w związku z pojawieniem się dronów w Polsce i (rosyjskich - red.) myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co się wydarzyło w Danii. Jeśli chodzi o przypadek Danii, cały czas badamy, co się stało, ale jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jest jasne, że stoją za tym Rosjanie - powiedział Rutte.

Podkreślił, że właśnie dlatego tak potrzebna jest realizacja inicjatywy "muru dronowego". Rutte zaznaczył, że nie można zapominać, że Ukraina jest "naszą pierwszą linią obrony". Pomagamy Ukraińcom, ponieważ chodzi o nasze wartości, ale również o nasze wspólne bezpieczeństwo - dodał.

W środę szczyt w Kopenhadze

Dwa projekty flagowe - "mur dronowy" i Straż Wschodniej Flanki - są szczególnie pilne i powinny zostać zrealizowane bezzwłocznie w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich - napisała Komisja Europejska w liście skierowanym do liderów krajów UE przed środowym szczytem.

Szefowie państw i rządów unijnej "27" zbiorą się w środę w Kopenhadze na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jednym z tematów będzie zwiększanie zdolności obronnych do 2030 r. w ramach planu dozbrajania Europy. Gospodarz unijnych szczytów, szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że liderzy przedstawią w Kopenhadze wspólną unijną odpowiedź na niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski.