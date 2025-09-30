Koniec małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana. 58-letnia aktorka, laureatka Oscara, i 57-letni piosenkarz country rozstali się - przekazał portal TMZ. Informację tę potwierdził magazyn „People”. Przyczyną rozpadu związku miały być m.in. napięte harmonogramy. "Brakuje między nimi intymności, a ich relacja funkcjonuje głównie siłą przyzwyczajenia" - mówi jeden z informatorów portalu Daily Mail.

Keith Urban i Nicole Kidman rozstają się po 19 latach małżeństwa / LM Otero/Invision/East News / East News

Nicole Kidman i Keith Urban pobrali się w czerwcu 2006 roku, rok po tym, jak się poznali. Mają dwie córki: 17-letnią Sunday Rose i 14-letnią Faith Margaret. Kidman wcześniej była żoną Toma Cruise’a przez 11 lat.

Kidman zaskoczona decyzją Urbana

Według źródeł, na które powołuje się magazyn "People", Nicole Kidman do ostatniej chwili walczyła o uratowanie małżeństwa. Ona tego nie chciała - dodaje źródło. Źródła magazynu podały, że para nie mieszka razem od początku lata.

Kidman, która niedawno zakończyła zdjęcia do filmu "Practical Magical 2" w Londynie, 19 sierpnia podzieliła się na Instagramie "letnimi wspomnieniami", pokazując czas spędzony z córkami i dalszą rodziną.

Instagram Post

Urban jest w trasie koncertowej, a jego kolejny przystanek zaplanowano na czwartek, 2 października, w Hershey w Pensylwanii.

"Daily Mail" pisze, że Kidman była zaskoczona decyzją Urbana o rozstaniu. Według źródła gazety, "Keith nigdy nie widuje Nicole, ani gdy ona jest na planie, ani gdy on jest w trasie. Między nimi była wielka miłość i może się nie rozwiodą, ale oboje żyją w świecie, w którym żadne z nich nie jest obecne".

Keith i Nicole są razem od dziesięcioleci i istnieje świat, który mogą pogodzić, ale w obecnej formie ich relacja to nie związek - dodało to źródło.

Urban kupił własny dom

Australijską aktorkę i Urbana ostatni raz widziano publicznie razem w czerwcu tego roku.

Gwiazdor muzyki country przez większą część roku przebywał poza domem w ramach trasy koncertowej High and Alive World Tour.

Kidman i dzieci pozostali w Nashville, gdzie mają posiadłość wartą 4 miliony dolarów. Portal TMZ podał w poniedziałek, że "Keith kupił własny dom w Nashville i wyprowadził się z domu rodzinnego".

W lipcu Urban dał do zrozumienia, że między parą nie dzieje się najlepiej. Podczas wywiadu telefonicznego dla stacji radiowej padło pytanie o intymne sceny z udziałem Kidman, m.in. w filmie "Babygirl". Keith Urban zakończył wtedy połączenie.

Kidman szczerze o idealnych małżeństwach

Keith Urbana z córką Faith Kidman-Urban / Media-Mode / SplashNews.com/East News / East News

Kidman przyznała we wrześniu ubiegłego roku, promując swój serial Netflixa "Para idealna", że nie ma czegoś takiego jak "idealne" małżeństwo. Nie ma niczego doskonałego - powiedziała. Wszystko, co jest przedstawiane jako doskonałe... zapomnij o tym - dodała.

Wiadomość o rozstaniu pojawiła się zaledwie kilka tygodni po tym, jak Kidman uczciła prawie dwie dekady małżeństwa z Urbanem. Opublikowała czarno-białe zdjęcie przedstawiające ją z mężem za kulisami jednego z jego koncertów. Na zdjęciu widać laureatkę Oscara, która jedną ręką czule obejmuje ramiona męża, gdy ten trzyma ją za rękę.

Instagram Post

W 2022 roku w odcinku podcastu Jessiki Rowe The Big Talk Show piosenkarz opowiadał, że on i jego żona są "tak normalni, jak to tylko możliwe".

Wspominał ich pierwsze spotkanie w 2005 r. Jak mówił, uważał wtedy, że olśniewająca gwiazda Hollywood była "zupełnie poza jego zasięgiem".

Jesteśmy po prostu parą, która wspólnie rozwiązuje problemy, przechodzi przez życie i wspiera się nawzajem najlepiej jak potrafi - wyjaśnił Urban.

Opisał także swoją żonę jako "eteryczną, anielską, nie z tego świata, bardzo mistyczną, a jednocześnie zupełnie przyziemną i bardzo zabawną".

Walka z uzależnieniami Keitha Urbana

W zeszłym roku Urban wspominał, jak niemal zniszczył swoje małżeństwo, niedługo po tym, jak przeszli do ołtarza. Urban wyznał, że kiedy poznał Nicole, zmagał się z uzależnieniem, ale dzięki jej wsparciu udało mu się w końcu z tego wyjść.

Pobraliśmy się w 2006 roku i zaledwie cztery miesiące po ślubie uzależnienia, z którymi nie zrobiłem nic, rozwaliły nasze małżeństwo na kawałki - powiedział podczas zeszłorocznej gali wręczenia nagród AFI Life Achievement Award Tribute to Kidman.

W kwietniu 2024 roku Kidman w rozmowie z magazynem "People" mówiła: "Mam wielkie szczęście, że mam Keitha, który jest moją miłością, moją głęboką, głęboką miłością. To daje mi możliwość zrobienia wszystkiego, co muszę, bo wiem, gdzie mogę wrócić".