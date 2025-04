W nieistniejącej już wsi Puźniki niedaleko Tarnopola w zachodniej Ukrainie trwają przygotowania do ekshumacji ofiar ludobójstwa dokonanego przez żołnierzy UPA. "Wszystkie drzewa, które rosły w miejscu masowego grobu, zostały już wycięte, a archeolodzy przy użyciu koparki wykopali pierwszą warstwę ziemi" - relacjonuje wysłannik RMF FM Jakub Rybski.

Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w Puźnikach na Ukrainie / Vladyslav Musiienko / PAP

W Puźnikach, gdzie w 1945 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkudziesięciu Polaków, rozpoczęły się prace ekshumacyjne.

Prace są ściśle zabezpieczone i objęte ciszą informacyjną.

Rozpoczęcie ekshumacji uznane zostało przez władze Ukrainy za ważny krok w budowaniu wzajemnego zaufania i współpracy w rozwiązywaniu trudnych kwestii historycznych między Polską a Ukrainą.

Puźniki to nieistniejąca już wieś w obwodzie tarnopolskim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali według różnych źródeł od 50 do 120 Polaków. Na miejscu wsi rośnie las. Prowadzi do niego trudno przejezdna, polna droga. W piątek w południe panowały tu dobre warunki pogodowe, jednak prognozy mówią, że w sobotę może padać deszcz.

Ostrożność archeologów

Piątek to drugi dzień prac, które prowadzi ponad 40-osobowy zespół Polaków i Ukraińców.

Wszystkie drzewa, które rosły w miejscu masowego grobu, zostały już wycięte, a archeolodzy przy użyciu koparki wykopali dopiero pierwszą warstwę ziemi - relacjonuje z Puźnik Jakub Rybski, wysłannik RMF FM.

Zespół zmaga się teraz przede wszystkim z wycinaniem dużych i gęstych korzeni, wyrośniętych głęboko w ziemię. Robią to bardzo ostrożnie, bo wśród nich mogą znajdować się szczątki, które zostałyby po prostu uszkodzone w przypadku zbyt gwałtownego wyrywania.

Prace poszukiwawcze w Puźnikach / Ministerstwo Kultury /

Cisza informacyjna

Dzisiaj mogłem tylko nieoficjalnie porozmawiać z członkami zespołu badawczego, bo polski resort kultury zakazał im rozmów z mediami, tłumacząc to tym, że dziennikarze nie powinni przeszkadzać naukowcom w ich pracy. Na cmentarzu pracuje około 40 osób - przekazał dziennikarz RMF FM.

Teren ekshumacji jest zabezpieczony przez ukraińskie służby i pilnowany dzień i noc.