"Nie wiem, dlaczego Rafał Trzaskowski nie chce debatować z przyjaciółmi, właśnie z przyjaciółmi powinien debatować" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia skomentował odmowę Trzaskowskiego na jego zaproszenie do debaty "jeden na jeden". "Praca prezydenta będzie polegała na serii debat. II tura rozstrzygnie się właśnie po debatach, które będą zdecydowanie trudniejsze"- dodał Marszałek Sejmu. Gość Porannej rozmowy w RMF FM powiedział też, że jako prezydent będzie starał się, żeby więcej pieniędzy przeznaczać na nowe mieszkania dla młodych ludzi.

Poranna rozmowa w RMF FM rozpoczęła się od pytania od słuchaczy: Co do zaproponowania jako przyszły prezydent ma Szymon Hołownia dla młodych małżeństw?

Przede wszystkim przyszłość czyli mieszkania, do tej pory żaden rząd nie rozwiązał problemu związanego z dostępnością mieszkań. Prezydent powinien się skupić na strategii, powinien tak planować prace w ramach zespołu, który powołam dotyczący wyzwań demograficznych, żeby rząd czuł się zobowiązany przeznaczać miliardy na tanie mieszkania dla młodych małżeństw, musimy między innymi pomóc samorządom uwolnić pustostany - podkreślał marszałek Sejmu.

Aborcja- temat zamrożony w Sejmie

Na pytanie dotyczące zamrożonych w Sejmie projektów aborcyjnych, Hołownia odpowiedział, że odpowiedzialność za tę sytuację spoczywa na specjalnej komisji, którą Sejm powołał do rozpatrzenia tych projektów.

Marszałek wyraził swoje niezadowolenie z politycznego blokowania tych projektów, zwłaszcza przed wyborami prezydenckimi, i stwierdził, że projekty te powinny jak najszybciej zostać przedstawione Sejmowi do procedowania.

Marszałek Sejmu był też pytany o głośną sprawę przerwania ciąży w dziewiątym miesiącu. Do zdarzenia doszło w szpitalu w Oleśnicy, w którym pojawił się z kontrowersyjną interwencją poselską Grzegorz Braun.

To mi się w głowie nie chce zmieścić co tam się stało. Tam było jakieś niewyobrażalne cierpienie tych ludzi. Przede wszystkim polskie państwo powinno bardzo precyzyjnie sprawdzić, co działo się na drodze medycznej tych ludzi. Oczywiście sprawdzić też postępowanie lekarki - odpowiadał Szymon Hołownia.

Rafał Trzaskowski nie chce debatować z Szymonem Hołownią

W środę kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Szymon Hołownia zaproponował kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu debatę w przyszłą środę, czyli - 30 kwietnia w Gdańsku.

Trzaskowski w czwartek w Polsat News pytany, czy skorzysta z zaproszenia Hołowni i weźmie udział w debacie w Gdańsku, odpowiedział, że "nie zamierza spierać się ze swoimi przyjaciółmi".

Dodał, że do marszałka Hołowni podchodzi z "szacunkiem i uśmiechem". Mimo to, jak podkreślił, nie skorzysta z zaproszenia. Co na to gość Tomasza Terlikowskiego?

Nie wiem dlaczego Rafał Trzaskowski nie chce ze mną debatować , właśnie z przyjaciółmi powinno się dyskutować, prezydent powinien umieć walczyć o siebie. Praca prezydenta będzie polegała na serii debat. II tura rozstrzygnie się właśnie po debatach, Rafała Trzaskowskiego czekają znacznie cięższe debaty niż ze mną - skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Marszałek Sejmu.