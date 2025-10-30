​Stany Zjednoczone ogłosiły wznowienie testów broni jądrowej po ponad 30 latach przerwy. Na decyzję zareagował generał Andriej Kartapołow, przewodniczący komisji ds. obrony Dumy Państwowej Rosji, który ostrzegł przed powrotem do czasów "nieprzewidywalności i otwartej konfrontacji" między mocarstwami.

/ Shutterstock

Prezydent USA Donald Trump ogłosił wznowienie testów broni jądrowej.

Rosja ostrzega, że decyzja ta może doprowadzić do powrotu ery "nieprzewidywalności i otwartej konfrontacji".

Ostatnia znana próba jądrowa na świecie miała miejsce w 2017 roku w Korei Północnej.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że wydał rozkaz natychmiastowego wznowienia prób broni jądrowej. Decyzja ta została ogłoszona w czwartek na platformie Truth Social. Trump uzasadnił ją programami testowymi innych państw, choć nie wskazał konkretnych przykładów.

USA wznawiają testy jądrowe

"Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Ministerstwu Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast" - napisał Trump.

Ostatni raz Stany Zjednoczone przeprowadziły próbę nuklearną w 1992 roku. W 1996 roku USA podpisały traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych, jednak Senat nigdy nie ratyfikował tego dokumentu.

Rosja ostrzega przed eskalacją

Rosyjski generał Andriej Kartapołow, przewodniczący komisji ds. obrony Dumy Państwowej, skomentował decyzję USA, ostrzegając przed powrotem do czasów otwartej konfrontacji. Według niego, wznowienie testów jądrowych przez Amerykanów oznacza koniec okresu względnej stabilności.

W końcu po to zawarto traktaty i porozumienia o zakazie prób broni atomowej, żeby obniżyć ryzyko konfrontacji. Ale teraz powoli do tego ryzyka wracamy - stwierdził Kartapołow. Dodał, że obecna sytuacja jest przynajmniej "jasna, bez fałszywych uśmiechów, niepotrzebnych uścisków i brudnych sztuczek za plecami".

Kontekst międzynarodowy

Decyzja USA zapadła w atmosferze rosnących napięć na linii Waszyngton-Moskwa. W ostatnich tygodniach rosyjskie władze zapowiedziały przeprowadzenie prób rakiet manewrujących Buriewiestnik oraz torped Posejdon, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych.

Ostatnią próbę broni atomowej na świecie przeprowadzono w 2017 roku w Korei Północnej. Pozostałe państwa powstrzymywały się od takich działań w XXI wieku.