Bill Cosby, niegdyś jeden z najbardziej rozpoznawalnych komików w Stanach Zjednoczonych, został zobowiązany przez sąd w Kalifornii do zapłaty łącznie 59,25 mln dolarów byłej kelnerce Donnie Motsinger za napaść seksualną i odurzenie, do których miało dojść ponad pięćdziesiąt lat temu. To kolejny rozdział w serii oskarżeń, które zniszczyły reputację gwiazdy "The Cosby Show".

19,25 miliona dolarów odszkodowania za krzywdę psychiczną i fizyczną, plus 40 milionów odszkodowania karnego będzie musiał zapłacić Bill Cosby, Donnie Motsinger za napaść seksualną i odurzenie w 1972 roku.

Cosby konsekwentnie zaprzecza wszystkim zarzutom, mimo licznych oskarżeń ze strony wielu kobiet.

Sprawa Motsinger to część szerokiej fali pozwów przeciwko Cosby’emu, które doprowadziły do upadku jego kariery.

Sądowy wyrok po latach - Bill Cosby musi zapłacić miliony

W Kalifornii zapadł wyrok w sprawie, która sięga początku lat 70. Ława przysięgłych w Santa Monica uznała Billa Cosby’ego za winnego odurzenia i napaści seksualnej na Donnę Motsinger, byłą kelnerkę z restauracji Trident w Sausalito, niedaleko San Francisco. Początkowo nakazano mu wypłatę 19,25 miliona dolarów odszkodowania, a kwota ta wzrosła do 59 25 mln, uwzględniając 40 milionów odszkodowania karnego.

Przebieg wydarzeń sprzed lat

Donna Motsinger, obecnie 84-letnia, zeznała, że w 1972 roku Cosby zaprosił ją na swój występ komediowy, oferując transport limuzyną. Podczas jazdy miał podać jej wino oraz tabletkę, którą uznała za zwykły lek przeciwbólowy. Według jej relacji, po zażyciu środka poczuła się bardzo słaba, a następnie traciła przytomność. Ostatnie, co pamiętała, to błyski światła, po czym obudziła się w swoim domu, ubrana jedynie w bieliznę. Jak wynika z dokumentów sądowych, była przekonana, że została odurzona i zgwałcona przez Cosby’ego.

Oskarżenia i obrona Cosby’ego

Bill Cosby, obecnie 88-letni, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, zarówno w tej sprawie, jak i w licznych innych, które pojawiły się na przestrzeni lat. Jego prawnicy argumentowali, że Motsinger sama przyznała, iż nie pamięta dokładnie przebiegu wydarzeń. Mimo to, sąd uznał jej zeznania za wiarygodne i przyznał jej wysokie odszkodowanie.

Fala oskarżeń i upadek legendy telewizji

Bill Cosby był jedną z największych gwiazd amerykańskiej telewizji lat 80. i 90., głównie dzięki kultowemu serialowi "The Cosby Show". Jednak od początku XXI wieku na jaw zaczęły wychodzić liczne oskarżenia o gwałty, molestowanie seksualne i odurzanie kobiet, sięgające nawet lat 60. W sumie kilkadziesiąt kobiet publicznie oskarżyło Cosby’ego o podobne przestępstwa.

W 2018 roku Cosby został skazany na karę więzienia za napaść seksualną na Andreę Constand, jednak w 2021 roku został zwolniony z więzienia po unieważnieniu wyroku z powodów proceduralnych. Sprawa Donny Motsinger to kolejny przykład, jak długo ofiary walczą o sprawiedliwość i jak trudne są tego typu procesy, zwłaszcza po wielu latach od zdarzenia.

Możliwe dalsze konsekwencje

Wyrok sądu w Kalifornii może nie być ostatnim słowem w tej sprawie. Ława przysięgłych ma jeszcze możliwość nałożenia dodatkowych kar finansowych na Cosby’ego w ramach tzw. odszkodowań karnych. Sprawa ta pokazuje, że nawet po wielu dekadach osoby oskarżane o przestępstwa seksualne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

źródło: bbc.com