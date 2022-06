Ława przysięgłych w Los Angeles uznała amerykańskiego komika i aktora Billa Cosby’ego winnym molestowania seksualnego nastolatki. Wyrok zapadł w procesie cywilnym. Dotyczy sprawy z 1975 roku i 16-letniej wówczas Judy Huth. Ława przysięgłych przyznała jej odszkodowanie w wysokości 500 tys. dolarów.

Huth po raz pierwszy wniosła sprawę przeciwko Cosby'emu w 2014 roku. Zarzuciła mu molestowanie, pobicie na tle seksualnym oraz umyślne spowodowanie rozstroju emocjonalnego.

W swojej skardze Huth mówiła o spotkaniu z 37-letnim wówczas Cosbym w parku, gdzie kręcił film. Po zaprzyjaźnieniu się z Huth i jej przyjaciółką, miał je zaprosić do swojego klubu tenisowego, a później do domu, gdzie podał im wiele napojów alkoholowych. Następnie zabrał je do rezydencji należącej do Playboya - przypomina CNN.

Koszmar w rezydencji Playboya. "On nie przestał"

Według Judy Huth Cosby, obecnie 84-letni, znał ich wiek. Polecił im, aby w rezydencji Playboya przedstawiły się jako 19-latki. Miał on tam molestować ją seksualnie.

Jak zeznała 64-letnia obecnie Huth, Cosby’ego nie powstrzymało jej zapewnienie, że ma "15 lub 16" lat. On nie przestał. Po prostu zamknęłam oczy. (...) To było tak szybko. Może pięć minut. Szybko - podkreśliła.

Cosby nie zeznawał w procesie. Zaprzeczył za pośrednictwem swych prawników zarzutom Huth.

To było dla nas ogromne zwycięstwo, ponieważ oni (adwokaci) chcieli miliony dolarów. (...) Będziemy się odwoływać. Pan Cosby nie będzie przy tym płacił odszkodowania za straty moralne - zaznaczył w wypowiedzi dla Fox News, reprezentujący Cosby’ego adwokat Andrew Wyatt.

Precedens Judy Huth

Sprawa Huth jest pierwszą cywilną, która doczekała się procesu. Od 2005 roku ponad 50 kobiet oskarżyło Cosby'ego o napaści na tle seksualnym.

Po skazaniu w kryminalnej sprawie za zgwałcenie Andrei Constand w Filadelfii, Cosby przebywał niecałe trzy lata w więzieniu stanowym w Pensylwanii. Ponieważ wyrok został uchylony w wyniku apelacji - wyszedł z więzienia w 2021 roku.

Bill Cosby to jeden z najpopularniejszych w USA komików i aktorów telewizyjnych. Był też producentem telewizyjnym, muzykiem i kompozytorem.