Bill Cosby spędził pierwszą noc w pojedynczej celi więzienia w Skippack w stanie Pensylwania. Więźniowi nr NN7687 po przyjeździe do zakładu karnego zrobiono nowe zdjęcie do kartoteki skazanych. Amerykański komik i aktor został skazany na 3 do 10 lat więzienia za gwałt. Sąd określił go mianem "agresywnego drapieżcy seksualnego".

