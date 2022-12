Bill Cosby chce wrócić do występów. Jego rzecznik Andrew Wyatt przekazał magazynowi "The Hollywood Reporter", że kontrowersyjny komik zamierza ruszyć w trasę stand-upową wiosną lub latem 2023 r.

Bill Cosby na zdj. z 2021 r. / BASTIAAN SLABBERS / PAP/EPA

Bill Cosby potwierdził chęć powrotu na scenę w wywiadzie udzielonym rozgłośni radiowej WGH, która działa w stanie Wirginia. Czuję, że będę w stanie występować i być tym Billem Cosbym, którego zna moja publiczność - stwierdził aktor.

W kwietniu 2018 roku aktor został uznany za winnego przemocy seksualnej wobec Andrei Constand. 44-letnia była koszykarka w akcie oskarżenia podała, że na początku 2004 roku Cosby zaprosił ją do swojego domu w Cheltenham w Pensylwanii, tam odurzył ją tabletką gwałtu, a następnie wykorzystał. Sąd nie uwzględnił argumentacji obrońcy aktora, który próbował przekonywać, iż Constand to "patologiczna oszustka, która wymyśliła gwałt po to, aby szantażować znanego aktora".

Cosby został skazany na 3 do 10 lat więzienia, ale za kratami spędził tylko 2 lata. W 2021 r. Sąd Najwyższy unieważnił wyrok skazujący komika i nakazał wypuszczenie go z więzienia. Powodem decyzji były uchybienia podczas procesu przeciwko aktorowi.

W 2022 Sąd Najwyższy USA orzekł, że sprawa Cosby'ego nie trafi do ponownego rozpatrzenia.

Skazanie aktora w 2018 roku było uznawane za przełomowy moment , który pociągnął za sobą lawinę podobnych oskarżeń wobec ludzi show-biznesu w ramach ruchu #MeToo. Choć sprawa sądowa dotyczyła jednego przypadku molestowania, to aktora o przestępstwa seksualne oskarżało kilkadziesiąt kobiet. W ich przypadku doszło jednak do przedawnienia.

Bill Cosby na planie "Bill Cosby Show". Zdjęcie wykonane ok. 1985 r. / GENE TRINDL/MPTV/LFI / PAP/LFI