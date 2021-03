Kontenerowiec Ever Given, który na początku zeszłego tygodnia osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim, został z niej ściągnięty - poinformowała wczesnym rankiem morska agencja transportowa Inchcape Shipping, na którą powołuje się agencja dpa.

Kontenerowiec blokował Kanał Sueski od prawie tygodnia / SUEZ CANAL AUTHORITY /HO HANDOUT / PAP/EPA

400-metrowy statek został przywrócony do stanu pływającego i jest w trakcie zabezpieczania - poinformowały portale internetowe Vesselfinder i myshiptacking, monitorujące światową żeglugę.

Według tych źródeł rufa statku odsunęła się od zachodniego brzegu kanału, co potwierdził przedstawiciel władz Kanału Sueskiego, zastrzegając sobie anonimowość.

Jak pisze Bloomberg, nie jest wiadomo jednak jeszcze, jak szybko Kanał Sueski zostanie otwarty dla statków.

Co się stało na Kanale Sueskim?

Przewożący towary na trasie Azja-Europa kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen, we wtorek obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.

Władze zarządzające kanałem przez prawie tydzień nie były w stanie usunąć statku, a ruch przez ten szlak wodny - wyceniany na ponad 9 mld USD dziennie - został wstrzymany, co jeszcze bardziej zakłóciło globalną żeglugę, już i tak nadwyrężoną przez pandemię koronawirusa - wskazuje AP. Jeszcze w niedzielę na przepłynięcie kanałem oczekiwało 320 statków.



Na poniższym filmie możecie zobaczyć, jak wyglądała akcja odblokowania kanału.

Wiatr, technologia, błąd człowieka? Wszczęto śledztwo

Zarządu Kanału Sueskiego (SCA) generał porucznik Osama Rabie poinformował, że toczy obecnie się śledztwo mające zbadać okoliczności wejścia 400-metrowego statku na mieliznę.



Dodał, że silny wiatr prawdopodobnie nie był jedyną przyczyną wypadku i nie wykluczył błędu technicznego lub podjęcia błędnej decyzji przez załogę Ever Given.



Wcześniej silny wiatr był podawany jako przyczyna wypadku przez firmę BSM, a "wstępne dochodzenia wykluczają jakąkolwiek awarię mechaniczną czy awarię silnika jako przyczynę wejścia na mieliznę".



Kluczowa trasa

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. To kluczowa droga wodna, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą.

Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą trasą.

W 2015 r. władze egipskie zakończyły renowację kanału, który rozbudowano tak, by mogły nim swobodnie płynąć największe statki świata. Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie przed wpłynięciem na nową część trasy.