Ogromny kontenerowiec MV Ever Given podczas przeprawy przez Kanał Sueski obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie. Statek zablokował cały ruch na jednej z najważniejszych morskich dróg handlowych.

Kanał Sueski to kluczowa trasa, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą / MOHAMED HOSSAM / PAP/EPA

Do incydentu doszło we wtorek rano. Kontenerowiec MV Ever Given, który pod panamską flagą płynął z Chin do Rotterdamu, osiadł na mieliźnie około 6 kilometrów na północ od południowego ujścia kanału w pobliżu miasta Suez. To obszar kanału, który ma tylko jeden pas.



Statek, zbudowany w 2018 r., jest ogromny. Waży 200 tys. ton, ma 400 m długości (to około cztery boiska piłkarskie) oraz 59 m szerokości i jest tym samym jedną z największych pływających jednostek towarowych na świecie. Jest w stanie przewieźć 20 tys. kontenerów na raz.



Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), firma, która obsługuje od strony technicznej Ever Given, przekazała, że nikomu z załogi nic się nie stało.

Kanał zablokowany przez silny wiatr

Firma żeglugowa Evergreen Marine Corp. z siedzibą na Tajwanie ujawniła Associated Press (AP), że kontenerowiec został zepchnięty przez silny wiatr po tym jak wpłynął do Kanału Sueskiego z Morza Czerwonego.

Egipscy synoptycy twierdzą, że we wtorek na tym obszarze wiał bardzo silny wiatr oraz wystąpiła burza piaskowa osiągająca w porywach 50 km/h.



Oprogramowanie do śledzenia trajektorii statków Refinitiv Eikon pokazało, że statkowi na ratunek przypłynęło siedem holowników. Anonimowy urzędnik egipski przekazał AP, że operacja odholowania statku może zająć dwa dni.



W mediach społecznościowych ukazało się zdjęcie zrobione prawdopodobnie na pokładzie innego statku towarowego - Maersk Denver - który znajdował się tuż za MV Ever Given.



Instagram Post

Utrudnione dostawy

Blokada kontenerowca znacznie spowolniła ruch pięciu innych tankowców transportujących gaz ziemnych - poinformowała firma Kpler, zajmująca się analizą danych.

"Z pięciu statków, trzy płyną do Azji a dwa do Europy. Jeśli blokada będzie trwała do końca tego tygodnia, opóźni to dostawy gazu ziemnego od 15 tankowców" - wyjaśniła analityk Kpler Rebecca Chia.



Dr Sal Mercogliano, historyk morski mieszkający w amerykańskim stanie Karolina Północna, powiedział BBC, że takie incydenty są rzadkie, ale mogą mieć "ogromne konsekwencje dla handlu światowego".

To największy statek, jaki kiedykolwiek osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim - zaznaczył Mercogliano.

Kluczowa trasa

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. To kluczowa droga wodna, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą.

Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą trasą.

W 2015 r. władze egipskie zakończyły renowację kanału, który rozbudowano tak, by mogły nim swobodnie płynąć największe statki świata. Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie przed wpłynięciem na nową część trasy.