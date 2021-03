W chińskich mediach społecznościowych robią furorę zdjęcia ukazujące autostradę w Chinach, którą zablokowała ciężarówka z kontenerem firmy... Evergreen. Tej samej, której kontenerowiec zablokował Kanał Sueski.

Najpierw cały kontenerowiec, a teraz ciężarówka z jednym kontenerem. W chińskich mediach społecznościowych robią furorę zdjęcia, na których widać jak samochód ciężarowy wiozący kontener firmy Evergreen skręcił w prawo, przekręcił się pod kątem i zablokował autostradę. Evergreen to armator kontenerowca Ever Given, który skręcił w prawo w Kanale Sueskim i - klinując się pod kątem - zasiał chaos w światowym handlu morskim.

Zdjęcie szybko stało się internetowym viralem. W komentarzach pojawiły się żarty. "Przyzwyczaili się", "Czy oni muszą wszystko blokować?" albo "Tak wygląda tajwańska niepodległość". Warto zauważyć, że wypadek ze zdjęcia nie ma wiele wspólnego z tajwańską firmą. Ciężarówka przewoziła należący do niej kontener.

Zdjęcie ma pochodzić z kamery drogowego monitoringu jednej z autostrad w rejonie Shenzen. Autentyczności, miejsca i daty pochodzenia fotografii nie sposób potwierdzić.