Podczas przypływu wznowiono działania, które mają na celu przemieszczenie 400-metrowego kontenerowca. Ever Given zablokował ruch na Kanale Sueskim. Pięć holowników pracuje nad przeciągnięciem statku na głębszą wodę – wynika z danych z systemu śledzenia statków.

Kontenerowiec jest ogromny. Waży 200 tys. ton, ma 400 m długości (to około cztery boiska piłkarskie) oraz 59 m szerokości i jest tym samym jedną z największych pływających jednostek towarowych na świecie / Media Suez Canal Head Office / HANDOUT / PAP/EPA

Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie w poprzek jednopasmowego odcinka południowego kanału we wtorek rano po tym, jak stracił zdolność manewrowania podczas silnego wiatru i burzy piaskowej - poinformowały w oświadczeniu władze zarządzające Kanałem Sueskim (SCA).

Statek blokuje ruch w obu kierunkach przez jeden z najbardziej zatłoczonych kanałów żeglugowych, którym transportowane są ropa, zboża i inne towary między Europą i Azją.



Tak kontenerowiec zablokował Kanał Sueski / STR / PAP/EPA

W nocy z środy na czwartek firma usług morskich GAC wydała notę do klientów, w której można przeczytać, że "kontynuowane są wysiłki w celu ściągnięcia jednostki z mielizny przy użyciu holowników". Akcję utrudnia silny wiatr i ogromny rozmiar kontenerowca.

Pięć holowników w akcji

System do śledzenia statków pokazuje obecnie, że pięć holowników otacza statek Ever Given, a trzy kolejne zmierzają w jego kierunku. Sygnał GPS kontenerowca pokazuje jednak tylko niewielkie zmiany jego pozycji w ciągu ostatnich 24 godzin.



Kilkadziesiąt statków, w tym inne duże kontenerowce, a także tankowce z ropą i gazem oraz masowce przewożące zboże, zgromadziło się na obu końcach kanału, tworząc jeden z największych korków żeglugowych, jakie widziano od lat - zauważa Reuters. Agencja AP pisze o co najmniej 150 jednostkach, które czekają na przepłynięcie kanałem.



Przez liczący 193 km Kanał Sueski przepływa codziennie około 12 proc. całego światowego handlu wszystkimi towarami.

Eksperci z branży żeglugowej twierdzą, że jeśli blokada nie zostanie usunięta w ciągu najbliższych 24-48 godzin, niektóre firmy żeglugowe mogą być zmuszone do zmiany trasy statków i rejsów wokół południowego krańca Afryki, co wydłużyłoby podróż o około tydzień.



Kierownictwo Kanału Sueskiego poinformowało, że mimo blokady część ładunków zdołano przemieścić na południe, a wysiłki zmierzające do udrożnienia Kanału będą kontynuowane.

