Pojawiają się wątpliwości wobec dotychczasowej wersji wyjaśniającej, dlaczego gigantyczny kontenerowiec Ever Given zablokował Kanał Sueski. Do tej pory armator informował, że powodem była burza piaskowa i nagły podmuch wiatru. Jednocześnie podano, że wiatr we wtorek w rejonie kanału nie przekraczał prędkości 70 km/h. Teraz zarząd kanału ogłasza, że zapewne to nie wiatr był głównym powodem wypadku.

