Groźny incydent podczas występu cyrkowego w rosyjskim Rostowie nad Donem. Podczas pokazu z udziałem trzech tygrysów spadła siatka zabezpieczająca scenę, po czym jedno ze zwierząt uciekło na widownię.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, o czym pisze portal 161.ru, publikując nagranie.

Na krótkim filmiku widać scenę, na której znajdują się trzy tygrysy i dwóch treserów. W pewnym momencie siatka oddzielająca widownię od sceny spada, tygrysy - ewidentnie zdezorientowane - zaczynają się miotać, po czym jeden z nich ucieka na widownię.

161.ru informuje, że zwierzę przez jakiś czas błąkało się wśród widzów, z których część opuściła cyrk, ale niektórzy pozostali na swoich miejscach. Publiczność poproszono o zachowanie spokoju.

Jakiś czas później treser ostrożnie przejął zwierzę, wyprowadzając go z widowni i uspokajając. Następnie tygrys z powodzeniem został zapędzony do specjalnej klatki.

Co ważne, nikt nie odniósł obrażeń - ani widzowie, ani personel cyrku.

Wszczęto śledztwo

Biuro prasowe Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w obwodzie rostowskim poinformowało o wszczęciu postępowania karnego z art. 238 Kodeksu karnego, który mówi o "świadczeniu usług niezgodnych z wymogami bezpieczeństwa". Grozi za to kara do 300 tys. rubli (nieco ponad 14 tys. zł), prace społeczne albo pozbawienie wolności do dwóch lat.

Serwis Meduza pisze, że do incydentu doszło w objazdowym cyrku "Dynastia Dowgaluk", zlokalizowanym na terenie kompleksu wystawienniczego DonExpocentre. Na stronie internetowej cyrku podano, że w programie znajduje się pokaz drapieżników z udziałem trzech tygrysów i lwicy.

Zobacz również: