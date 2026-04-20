Groźny incydent podczas występu cyrkowego w rosyjskim Rostowie nad Donem. Podczas pokazu z udziałem trzech tygrysów spadła siatka zabezpieczająca scenę, po czym jedno ze zwierząt uciekło na widownię.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, o czym pisze portal 161.ru, publikując nagranie.
Na krótkim filmiku widać scenę, na której znajdują się trzy tygrysy i dwóch treserów. W pewnym momencie siatka oddzielająca widownię od sceny spada, tygrysy - ewidentnie zdezorientowane - zaczynają się miotać, po czym jeden z nich ucieka na widownię.