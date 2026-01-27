Oto najbardziej zatłoczone przez turystów miasta w Europie. Planując spokojne wakacje, warto ich unikać, przynajmniej w sezonie turystycznym. Wiele miast na Starym Kontynencie kusi miliony turystów z całego świata swoją bogatą historią, wyjątkową architekturą czy ofertą kulturalną. Jednak popularność ma swoją cenę - w niektórych miejscach sytuacja przypomina turystyczne oblężenie. W czołówce zestawienia znalazły się kierunki bardzo popularne wśród Polaków. Sprawdź, jakich miast unikać, jeśli nie lubisz tłoku.

Zobacz również:

Dubrownik. Lider przeciążenia

Na pierwszym miejscu znalazło się chorwackie miasto bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków. Najwięcej turystów w przeliczeniu na jednego mieszkańca odwiedza bowiem Dubrownik. Na każdego mieszkańca przypada tam aż 27 przyjezdnych.

Perła Adriatyku, znana z wyjątkowej architektury, zyskała światową sławę również dzięki serialowi "Gra o Tron". Z kameralnego miasta Dubrownik przerodził się w tłoczną atrakcję.

Miejscowi coraz częściej narzekają na tłumy, a władze szukają sposobów na ograniczenie napływu odwiedzających, szczególnie w szczycie sezonu.

Zobacz również:

To miasto jest najlepsze na bezstresowy city break w Europie. Znajduje się w Polsce

Na podium też Grecja i Włochy

Drugie miejsce w rankingu zajął niezwykle popularny kierunek wśród Polaków podróżujących do Grecji. To miasto Rodos (na wyspie o tej samej nazwie). Przypada tam 26 turystów na jednego mieszkańca.

Na trzecim miejscu znalazła się Wenecja - z 21 turystami na mieszkańca. To miasto, słynące z urokliwych kanałów, od lat zmaga się z problemem "overtourismu" (zatłoczenie, przeludnienie spowodowane liczbą turystów). Władze Wenecji wprowadziły już dodatkowe opłaty i inne ograniczenia, by chronić swoje zasoby.

Inny, również pożądany grecki kierunek znalazł się na czwartym miejscu - to Heraklion na Krecie. Na każdego Kreteńczyka przypada tam 18 przyjezdnych. Urokliwe plaże i historyczne zabytki przyciągają tam tłumy, które coraz trudniej jest pomieścić.

Nieco spokojniej, choć wciąż bardzo tłoczno, jest we włoskiej Florencji. Uplasowała się na piątym miejscu z wynikiem 13 turystów na mieszkańca. Miasto wprowadziło podatek turystyczny, by zrekompensować mieszkańcom niedogodności i zadbać o zabytki.

Zobacz również:

Barierki i opłaty za oglądanie Fontanny di Trevi. Rzym ogłosił nowe zasady

Islandia i Holandia też w pierwszej dziesiątce

Na liście najbardziej przeciążonych miast znalazły się także Reykjavik na Islandii i Amsterdam, stolica Holandii (po 12 turystów na mieszkańca). Zaraz za nimi znajdziemy też Lizbonę (11), Porto (10) oraz Dublin (9).

Każde z tych miejsc staje się coraz tłoczniejsze w szczycie sezonu, dlatego miłośnicy spokojnego zwiedzania powinni wybrać się tam w mniej obleganych miesiącach.

Lokalne społeczności apelują o większy umiar i szacunek dla codziennego życia mieszkańców.

Zobacz również:

Tanie loty, pyszne jedzenie i magia świąt. Polska będzie konkurować z Niemcami

Polskie miasta w zestawieniu

W rankingu znalazły się też 2 polskie miasta - Kraków i Warszawa. Stolica Małopolski znalazła się na 24 miejscu z wynikiem niemal 3 turystów na mieszkańca.

Wyraźnie mniej zatłoczona przez turystów jest Warszawa, która znalazła się dziesięć pozycji niżej.

Wskaźnik liczby przyjezdnych w stosunku do liczby mieszkańców wynosi w stolicy 1,37.

Zobacz również:

Tego się nie spodziewaliście! Najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca w Polsce – zobacz ranking GUS!

Pełne zestawienie (miejscowość, kraj, liczba turystów na mieszkańca):

  • Dubrownik, Chorwacja: 27.42;
  • Rodos, Grecja: 26,33;
  • Wenecja, Włochy: 21,26;
  • Heraklion, Grecja: 18,43;
  • Florencja, Włochy: 13,81;
  • Reykjavík, Islandia: 12,10;
  • Amsterdam, Holandia: 12,09;
  • Lizbona, Portugalia: 11,14;
  • Porto, Portugalia: 10,55;
  • Dublin, Irlandia: 9,07;
  • Ateny, Grecja: 8,99;
  • Paryż, Francja: 7,24;
  • Nicea, Francja: 7,01;
  • Brugia, Belgia: 6,65;
  • Praga, Czechy: 6,32;
  • Kopenhaga, Dania: 4,99;
  • Mediolan, Włochy: 4,87;
  • Edynburg, Wielka Brytania: 4,51;
  • Bruksela, Belgia: 4,50;
  • Barcelona, Hiszpania: 4,42;
  • Tallinn, Estonia: 3,94;
  • Wiedeń, Austria: 3,65;
  • Rzym, Włochy: 3,37;
  • Kraków, Polska: 2,74;
  • Lyon, Francja: 2,71;
  • Monachium, Niemcy: 2,69;
  • Frankfurt, Niemcy: 2,68;
  • Budapeszt, Węgry: 2,59;
  • Sevilla, Hiszpania: 2,55;
  • Londyn, Wielka Brytania: 2,49;
  • Sztokholm, Szwecja: 2,32;
  • Madryt, Hiszpania: 1,75;
  • Berlin, Niemcy: 1,53;
  • Warszawa, Polska: 1,37;
  • Stambuł, Turcja: 1,33;
  • Hamburg, Niemcy: 1,05.

Overtourism to wyzwanie przyszłości

Zjawisko "overtourismu" dotyka coraz większej liczby europejskich miast. Miejscowe władze próbują wprowadzać regulacje, takie jak limity odwiedzających w niektórych miejscach, dodatkowe opłaty czy promocja mniej znanych atrakcji.

Eksperci w zakresie turystyki podkreślają, że równowaga między korzyściami ekonomicznymi - płynącymi z dużej liczby przyjezdnych - a komfortem życia mieszkańców staje się coraz istotniejsza.

Zestawienie stworzył portal Holidu na podstawie liczby turystów w 2023 roku dla każdego miasta z list najczęściej odwiedzanych miast The Savvy Backpacker oraz Air Mundo.

Do zestawienia wykorzystano również dane z raportu Euromonitor International "Top 100 City Destinations Index 2023", opublikowanego w grudniu 2023 roku. Dane o liczbie mieszkańców każdego miasta pochodzą m.in. z World Population Review.

Zobacz również:

Spacer po popularnej wyspie nieco podrożał. Sprawdź, nim polecisz