Oto najbardziej zatłoczone przez turystów miasta w Europie. Planując spokojne wakacje, warto ich unikać, przynajmniej w sezonie turystycznym. Wiele miast na Starym Kontynencie kusi miliony turystów z całego świata swoją bogatą historią, wyjątkową architekturą czy ofertą kulturalną. Jednak popularność ma swoją cenę - w niektórych miejscach sytuacja przypomina turystyczne oblężenie. W czołówce zestawienia znalazły się kierunki bardzo popularne wśród Polaków. Sprawdź, jakich miast unikać, jeśli nie lubisz tłoku.

W czołówce najbardziej zatłoczonych europejskich miast znalazł się Dubrownik, Rodos i Wenecja

Dubrownik. Lider przeciążenia

Na pierwszym miejscu znalazło się chorwackie miasto bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków. Najwięcej turystów w przeliczeniu na jednego mieszkańca odwiedza bowiem Dubrownik. Na każdego mieszkańca przypada tam aż 27 przyjezdnych.

Perła Adriatyku, znana z wyjątkowej architektury, zyskała światową sławę również dzięki serialowi "Gra o Tron". Z kameralnego miasta Dubrownik przerodził się w tłoczną atrakcję.

Miejscowi coraz częściej narzekają na tłumy, a władze szukają sposobów na ograniczenie napływu odwiedzających, szczególnie w szczycie sezonu.

Na podium też Grecja i Włochy

Drugie miejsce w rankingu zajął niezwykle popularny kierunek wśród Polaków podróżujących do Grecji. To miasto Rodos (na wyspie o tej samej nazwie). Przypada tam 26 turystów na jednego mieszkańca.

Na trzecim miejscu znalazła się Wenecja - z 21 turystami na mieszkańca. To miasto, słynące z urokliwych kanałów, od lat zmaga się z problemem "overtourismu" (zatłoczenie, przeludnienie spowodowane liczbą turystów). Władze Wenecji wprowadziły już dodatkowe opłaty i inne ograniczenia, by chronić swoje zasoby.

Inny, również pożądany grecki kierunek znalazł się na czwartym miejscu - to Heraklion na Krecie. Na każdego Kreteńczyka przypada tam 18 przyjezdnych. Urokliwe plaże i historyczne zabytki przyciągają tam tłumy, które coraz trudniej jest pomieścić.

Nieco spokojniej, choć wciąż bardzo tłoczno, jest we włoskiej Florencji. Uplasowała się na piątym miejscu z wynikiem 13 turystów na mieszkańca. Miasto wprowadziło podatek turystyczny, by zrekompensować mieszkańcom niedogodności i zadbać o zabytki.

Islandia i Holandia też w pierwszej dziesiątce

Na liście najbardziej przeciążonych miast znalazły się także Reykjavik na Islandii i Amsterdam, stolica Holandii (po 12 turystów na mieszkańca). Zaraz za nimi znajdziemy też Lizbonę (11), Porto (10) oraz Dublin (9).

Każde z tych miejsc staje się coraz tłoczniejsze w szczycie sezonu, dlatego miłośnicy spokojnego zwiedzania powinni wybrać się tam w mniej obleganych miesiącach.

Lokalne społeczności apelują o większy umiar i szacunek dla codziennego życia mieszkańców.

Polskie miasta w zestawieniu

W rankingu znalazły się też 2 polskie miasta - Kraków i Warszawa. Stolica Małopolski znalazła się na 24 miejscu z wynikiem niemal 3 turystów na mieszkańca.

Wyraźnie mniej zatłoczona przez turystów jest Warszawa, która znalazła się dziesięć pozycji niżej.

Wskaźnik liczby przyjezdnych w stosunku do liczby mieszkańców wynosi w stolicy 1,37.

Pełne zestawienie (miejscowość, kraj, liczba turystów na mieszkańca):

Dubrownik, Chorwacja: 27.42;

Rodos, Grecja: 26,33;

Wenecja, Włochy: 21,26;

Heraklion, Grecja: 18,43;

Florencja, Włochy: 13,81;

Reykjavík, Islandia: 12,10;

Amsterdam, Holandia: 12,09;

Lizbona, Portugalia: 11,14;

Porto, Portugalia: 10,55;

Dublin, Irlandia: 9,07;

Ateny, Grecja: 8,99;

Paryż, Francja: 7,24;

Nicea, Francja: 7,01;

Brugia, Belgia: 6,65;

Praga, Czechy: 6,32;

Kopenhaga, Dania: 4,99;

Mediolan, Włochy: 4,87;

Edynburg, Wielka Brytania: 4,51;

Bruksela, Belgia: 4,50;

Barcelona, Hiszpania: 4,42;

Tallinn, Estonia: 3,94;

Wiedeń, Austria: 3,65;

Rzym, Włochy: 3,37;

Kraków, Polska: 2,74;

Lyon, Francja: 2,71;

Monachium, Niemcy: 2,69;

Frankfurt, Niemcy: 2,68;

Budapeszt, Węgry: 2,59;

Sevilla, Hiszpania: 2,55;

Londyn, Wielka Brytania: 2,49;

Sztokholm, Szwecja: 2,32;

Madryt, Hiszpania: 1,75;

Berlin, Niemcy: 1,53;

Warszawa, Polska: 1,37;

Stambuł, Turcja: 1,33;

Hamburg, Niemcy: 1,05.

Overtourism to wyzwanie przyszłości

Zjawisko "overtourismu" dotyka coraz większej liczby europejskich miast. Miejscowe władze próbują wprowadzać regulacje, takie jak limity odwiedzających w niektórych miejscach, dodatkowe opłaty czy promocja mniej znanych atrakcji.

Eksperci w zakresie turystyki podkreślają, że równowaga między korzyściami ekonomicznymi - płynącymi z dużej liczby przyjezdnych - a komfortem życia mieszkańców staje się coraz istotniejsza.

Zestawienie stworzył portal Holidu na podstawie liczby turystów w 2023 roku dla każdego miasta z list najczęściej odwiedzanych miast The Savvy Backpacker oraz Air Mundo.

Do zestawienia wykorzystano również dane z raportu Euromonitor International "Top 100 City Destinations Index 2023", opublikowanego w grudniu 2023 roku. Dane o liczbie mieszkańców każdego miasta pochodzą m.in. z World Population Review.