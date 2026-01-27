Wyższe opłaty, nowe systemy poboru i coraz większy nacisk na ekologię – 2026 to rok zmian w europejskim transporcie drogowym. Zmiany te oznaczają też jedno: każdy przejechany kilometr będzie droższy – nie tylko we Francji, ale i w wielu innych krajach UE. Francja podnosi ceny za przejazd autostradami od lutego. Sprawdzamy, jak działa system opłat na francuskich autostradach i co czeka przewoźników w całej Europie.

Podwyżka cen autostrad we Francji 2026. Opłaty w górę w całej Europie w górę. / Shutterstock

W 2026 roku w wielu krajach Europy wzrosną opłaty za korzystanie z autostrad i dróg płatnych.

Austria, Belgia, Czechy, Holandia, Rumunia, Polska i Węgry wprowadzają nowe systemy poboru opłat, często zależne od emisji CO₂ pojazdu.

Holandia, Rumunia i Austria rezygnują z tradycyjnych winiet na rzecz opłat kilometrowych i cyfrowych rozwiązań.

Francja podnosi opłaty za przejazd autostradą od lutego 2026 roku.

Podwyżki cen autostrad - co się zmienia w 2026 roku?

Branża transportowa musi przygotować się na szereg zmian w systemach opłat drogowych w niemal całej Europie. Od Francji, przez Austrię, Belgię, Czechy, Holandię, Rumunię, Polskę, aż po Węgry - wszędzie rosną koszty przejazdu, pojawiają się też nowe technologie poboru opłat.

Dla przewoźników oznacza to nie tylko wyższe faktury za transport, ale także konieczność precyzyjnego planowania tras i analizy opłacalności poszczególnych kontraktów.

Podwyżka cen autostrad we Francji: Opłaty w górę, ale wciąż umiarkowanie

Jak działa system autostrad we Francji?

Francuskie autostrady, oznaczone literą "A" i numerem, to sieć nowoczesnych dróg płatnych, których rozpoznawalnym symbolem jest niebiesko-biały znak z napisem "Peage". W całym kraju znajduje się ponad 90 punktów poboru opłat, a podróżowanie tymi trasami to najszybszy sposób przemieszczania się po Francji.

Aby skorzystać z autostrady, kierowca musi uiścić opłatę przy bramce lub automacie. Do dyspozycji są płatności gotówką, kartą (Eurocard, Mastercard, Visa, Carte Bleue) lub elektronicznie - za pomocą konta Telépéage. Na niektórych odcinkach pobiera się bilet przy wjeździe i płaci przy wyjeździe, na innych płatność następuje bezpośrednio w punkcie poboru.

Ile zapłacimy w 2026 roku za przejazd autostradą we Francji?

Od 1 lutego 2026 roku opłaty na francuskich autostradach wzrosną średnio o 0,87 proc. Koncesjonariusze proponują korekty w zakresie od 0,82 do 0,95 proc., co jest zgodne z umowami koncesyjnymi i powiązane z poziomem inflacji oraz planowanymi inwestycjami. To jedna z najniższych podwyżek ostatnich lat - dla porównania, w 2023 roku opłaty wzrosły o 4,75 proc., a w 2025 roku o 0,92 proc.

Nowoczesne rozwiązania: automatyzacja i abonamenty za przejazd autostradą we Francji

We Francji coraz więcej punktów poboru opłat jest zautomatyzowanych. Kierowcy mogą rejestrować się z wyprzedzeniem na stronach operatorów autostrad, płacić online do 72 godzin po przejeździe lub korzystać z abonamentów (tzw. "toll tags"). Każda autostrada ma własnego operatora i własne warunki płatności, dlatego warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem.

Przejazd autostradą w Austrii, Belgii, Czechach w 2026: Nowe zasady, nowe technologie

Austria: Opłaty zależne od emisji i koniec papierowych winiet

Od 1 stycznia 2026 roku Austria wprowadza nowe stawki opłat dla ciężarówek, które będą zależne od liczby osi, emisji CO₂ i poziomu hałasu. Najwyższe opłaty dotkną pojazdów o wysokiej emisji, a najniższe - zeroemisyjnych. Maksymalna kara za unikanie opłat wzrośnie z 240 do 270 euro. Znikają też tradycyjne winiety - od grudnia 2026 będą już tylko cyfrowe.

Belgia: Indeksacja i korekty dla pojazdów zeroemisyjnych

W 2026 roku Belgia zaktualizuje stawki opłat dla ciężarówek - w Walonii już w styczniu, w Brukseli i Flandrii od lipca. Wysokość opłat zależeć będzie od wskaźnika cen konsumpcyjnych. Dla pojazdów zeroemisyjnych utrzymany zostanie zerowy koszt komponentu zewnętrznego, ale wzrośnie składnik infrastrukturalny.

Czechy: Skokowe podwyżki na drogach krajowych

Czechy przygotowały nowy cennik opłat, gdzie największe podwyżki (nawet do 41,8 proc.) dotkną dróg klasy I. System opłat będzie bazował na czterech komponentach: infrastrukturalnym, zanieczyszczenia powietrza, hałasu i emisji CO₂. Pojazdy zostaną przypisane do jednej z pięciu klas emisyjnych, co znacząco wpłynie na końcową cenę przejazdu.

Przejazd autostradami w Holandii, Rumunii, Polsce i na Węgrzech: Koniec winiet, opłaty za każdy kilometr

Holandia: Eurovignette odchodzi do historii

Od 1 lipca 2026 Holandia wprowadzi opłaty kilometrowe zależne od masy i emisji CO₂ pojazdu. Nowy system obejmie prawie wszystkie autostrady i główne drogi, a średnia stawka wyniesie 19,1 eurocenta za kilometr. Opłaty będą naliczane elektronicznie przez urządzenia pokładowe (OBU).

Rumunia: Elektroniczny system TollRo

Rumunia również przechodzi na system opłat za przejechane kilometry - TollRo. Od lipca 2026 winiety dla pojazdów powyżej 3,5 tony zostaną zastąpione elektronicznym poborem opłat.

Polska: Rekordowy wzrost stawek e-TOLL

W Polsce od lutego 2026 roku stawki e-TOLL dla pojazdów powyżej 3,5 tony i autobusów wzrosną aż o 40-42 proc. , a sieć płatnych dróg wydłuży się do prawie 5900 km. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje, że podwyżki odzwierciedlają realne koszty utrzymania dróg, jednak branża transportowa ostrzega przed dalszą erozją marż i wzrostem cen usług.

Węgry: Najwyższe opłaty w historii za przejazd autostradą

Na Węgrzech nowe stawki opłat infrastrukturalnych sprawią, że przejazd autostradą będzie kosztował rekordowo dużo - nawet do 170 forintów za kilometr dla najcięższych pojazdów. Rząd dopuścił też możliwość częstszych korekt stawek, co oznacza, że przewoźnicy muszą być przygotowani na kolejne podwyżki.