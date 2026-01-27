Prokuratura okręgowa w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad 10-tygodniowym dzieckiem. Dziewczynka wczoraj trafiła do szpitala z obrażeniami wskazującymi na pobicie.

Zobacz również:

Rodzice mówili, że dziecko spadło z przewijaka

Lekarzy zaniepokoiły liczne obrażenia na ciele dziewczynki. Ich charakter wskazywał na to, że nie powstały w wyniku np. nieszczęśliwego upadku. 

Personel szpitala zawiadomił o sprawie policję. Funkcjonariusze po rozmowie z lekarzami i rodzicami dziecka poinformowali prokuraturę. 

Rodzice przekonywali wcześniej mundurowych, że dziewczynka spadła z przewijaka.

Zobacz również:

Dramat malutkiej dziewczynki. Siniaki na jej twarzy zdradziły okrutną prawdę

Dziecko trafi do placówki opiekuńczej

Jak ustalił reporter RMF FM, śledczy zbierają teraz dowody i przesłuchują świadków. Nie przesłuchano jeszcze rodziców dziecka. Decyzja o tym, w jakim charakterze zostaną wezwani, jeszcze nie zapadła. 

10-tygodniowa dziewczynka przebywa w szpitalu. Decyzją sądu nie wróci do rodziców, ale trafi do specjalistycznej placówki opiekuńczej. 

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

2-latka postrzelona w stopę. Polski Związek Łowiecki zabrał głos
Opracowanie: