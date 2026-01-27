Prokuratura okręgowa w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad 10-tygodniowym dzieckiem. Dziewczynka wczoraj trafiła do szpitala z obrażeniami wskazującymi na pobicie.
Lekarzy zaniepokoiły liczne obrażenia na ciele dziewczynki. Ich charakter wskazywał na to, że nie powstały w wyniku np. nieszczęśliwego upadku.
Personel szpitala zawiadomił o sprawie policję. Funkcjonariusze po rozmowie z lekarzami i rodzicami dziecka poinformowali prokuraturę.
Rodzice przekonywali wcześniej mundurowych, że dziewczynka spadła z przewijaka.
Jak ustalił reporter RMF FM, śledczy zbierają teraz dowody i przesłuchują świadków. Nie przesłuchano jeszcze rodziców dziecka. Decyzja o tym, w jakim charakterze zostaną wezwani, jeszcze nie zapadła.
10-tygodniowa dziewczynka przebywa w szpitalu. Decyzją sądu nie wróci do rodziców, ale trafi do specjalistycznej placówki opiekuńczej.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.