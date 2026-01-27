W Sewilli trwa realizacja jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji infrastrukturalnych w Europie. Nowy most na autostradzie SE-40, który po ukończeniu stanie się najwyższym mostem na kontynencie, już teraz wzbudza ogromne emocje wśród mieszkańców i ekspertów branży budowlanej. Imponująca konstrukcja o wysokości co najmniej 70,8 metra nie tylko pobije europejskie rekordy, ale również zrewolucjonizuje komunikację w tej części Hiszpanii.

Wizualizacja mostu w Sewilli / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible /

W Sewilli powstanie nowy most w ramach rozbudowy obwodnicy metropolitalnej SE-40.

Koszt inwestycji to około 700 milionów euro, a konstrukcja obejmie 3,5 km wiaduktów z centralnym mostem wantowym nad rzeką Gwadalkiwir.

Obiekt będzie miał 42 metry szerokości, 4 pasy ruchu w każdą stronę, szeroki chodnik dla pieszych i dwukierunkową ścieżkę rowerową.

Nowa przeprawa pomieści do 2800 pojazdów na godzinę.

Prace ruszą jeszcze w tym roku, a cały projekt SE-40 ma być ukończony do 2030 roku.

Budowa nowego mostu to kluczowy element rozbudowy obwodnicy metropolitalnej SE-40, która ma otoczyć Sewillę pierścieniem o długości 77,6 kilometra. Dzięki tej inwestycji miasto zyska nowoczesną infrastrukturę drogową, która pozwoli na znaczne odciążenie już istniejącej, mocno eksploatowanej trasy SE-30. Nowy most stanie się nie tylko wizytówką regionu, ale także strategicznym punktem komunikacyjnym, który usprawni ruch zarówno lokalny, jak i tranzytowy.

Imponujące parametry

Koszt budowy mostu szacowany jest na 700 milionów euro. Konstrukcja będzie się składać z serii wiaduktów o łącznej długości 3,5 kilometra, a jej centralnym punktem będzie most wantowy przerzucony nad rzeką Gwadalkiwir. Projekt przewiduje cztery pasy ruchu w każdym kierunku, szeroki chodnik dla pieszych oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową. Szerokość mostu przekroczy 42 metry, co czyni go jednym z najbardziej imponujących obiektów tego typu w Europie.

Według hiszpańskiego Ministerstwa Transportu, nowa przeprawa będzie w stanie obsłużyć nawet 2 800 pojazdów na godzinę. Takie parametry mają zapewnić płynność ruchu i wyeliminować korki, które od lat są zmorą mieszkańców Sewilli i okolicznych miejscowości.

Za realizację projektu odpowiadają czołowe hiszpańskie firmy inżynieryjne. Koordynacją budowy zajmuje się państwowa spółka Ineco, a za projekt konstrukcyjny odpowiada konsorcjum Tylin Spain SL oraz MC2 Estudio de Ingeniería. Wstępne koncepcje przygotowała firma Ayesa, jeden z liderów branży IT i inżynierii w Hiszpanii. Całość inwestycji została zatwierdzona przez Ministerstwo Transportu, które określiło ją mianem "najważniejszego mostu budowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w ostatnich dwóch dekadach".

Harmonogram prac i przyszłość projektu

Budowa mostu ma ruszyć jeszcze w tym roku. Obecnie funkcjonuje już pięć odcinków obwodnicy SE-40, które stanowią około połowy planowanej trasy. Cały projekt ma zostać ukończony do 2030 roku, co oznacza, że mieszkańcy Sewilli i turyści odwiedzający to miasto będą mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury już za kilka lat.

Eksperci podkreślają, że nowy most SE-40 to inwestycja, która może stać się wzorem dla innych europejskich miast borykających się z problemem korków i przestarzałej infrastruktury. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak szerokie pasy ruchu, ścieżki rowerowe i chodniki, projekt odpowiada na potrzeby zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.

Władze Sewilli liczą, że nowa przeprawa przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększy atrakcyjność miasta dla inwestorów i turystów, a także stanie się impulsem do dalszego rozwoju regionu.