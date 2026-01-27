W miejscowości Bądkowo (woj. kujawsko-pomorskie) w jednym z zakładów doszło do wycieku substancji chemicznych - podał urząd gminy Bądkowo. W związku z tą sytuacją mieszkańcy zostali poproszeni o pozostanie w domach.

W zakładzie doszło do wycieku kwasu azotowego.

Na miejscu wysłano dziewięć zastępów straży pożarnej, w tym grupę specjalistyczna z Włocławka.

Strażakom udało się zapobiec wyciekowi substancji poza teren zakładu.

Nikt nie ucierpiał, pracownicy firmy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem służb.

Urząd gminy w komunikacie na Facebooku poprosił mieszkańców Bądkowa i okolicznych miejscowości "o pozostanie w domach".

Z informacji RMF FM wynika jednak, że nie ma zagrożenia dla zdrowia okolicznych mieszkańców.
















