"Dzisiaj kwestia godności państwa polskiego, polskiego munduru stała się poważnym wyzwaniem dyplomatycznym. Będziemy działać w sposób bardzo przemyślany, odpowiedzialny, ale i stanowczy" - zapowiedział premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu. Odniósł się tym samym do ostatnich słów Donalda Trumpa dotyczących m.in. polskich żołnierzy w Afganistanie.

Nie milkną echa skandalicznej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat postawy sojuszników Ameryki w Afganistanie - w wywiadzie dla Fox News polityk stwierdził, że Ameryka "nigdy nie potrzebowała" sojuszników i nie prosiła ich o pomoc. Szczególnie duże emocje wywołały jego słowa dotyczące misji w Afganistanie, w których zdecydowanie zdeprecjonował wkład państw sprzymierzonych.

Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali trochę wojsk do Afganistanu... i tak zrobili, trzymali się trochę z tyłu, trochę poza linią frontu - mówił Trump.

Tusk: Kwestia godności państwa polskiego

Donald Tusk odniósł się do tych słów na posiedzeniu rządu, które poświęcone było polityce zagranicznej Polski.

Sytuacja nie tylko wokół Polski, ale w wymiarze globalnym, jest bardzo dynamiczna i ta niepewność strategiczna, która towarzyszy nam od wielu miesięcy, wywołana wojną w Ukrainie, ale nie tylko, także innymi dramatycznymi zdarzeniami, wymaga bardzo poważnej geopolitycznej refleksji i bardzo adekwatnego do rzeczywistych wyzwań myślenia o polskiej dyplomacji - mówił Donald Tusk.

Podkreślał, że "nieprzypadkowo wszyscy w Polsce są tak bardzo emocjonalnie skoncentrowani na zadaniach polskiej polityki zagranicznej, na naszych relacjach, zarówno z państwami stwarzającymi zagrożenia dla Polski, jak i sojusznikami".

Dalej odniósł się do słów Donalda Trumpa, zapowiadając "stanowczość".

Dzisiaj kwestia godności państwa polskiego, polskiego munduru stała się poważnym wyzwaniem dyplomatycznym. Będziemy działać w sposób bardzo przemyślany, odpowiedzialny, ale i stanowczy zawsze wtedy, kiedy polski interes narodowy czy honor polskiego żołnierza będzie w jakikolwiek sposób narażony na szwank - powiedział premier Tusk.

Tusk o programie SAFE

Premier potwierdził, że Komisja Europejska zaakceptowała polski plan narodowy dotyczący wykorzystania środków z unijnego programu SAFE na obronność. Polska wystąpiła o dofinansowanie 139 projektów na łączną kwotę blisko 44 miliardów euro, czyli około 185 miliardów złotych.

Szef rządu określił decyzję Brukseli jako wydarzenie "epokowe", podkreślając, że program SAFE w dużej mierze powstawał z inicjatywy Polski. Jak zaznaczył, od początku obecnej kadencji rząd zabiegał o to, aby ochrona wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO była postrzegana nie tylko jako problem Polski, lecz jako wspólne wyzwanie dla całej Europy.

Premier zwrócił uwagę, że polska granica lądowa z Białorusią i Rosją jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Europie. Zapowiedział jednocześnie dalsze działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i rozbudowy systemów obronnych.