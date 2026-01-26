W Indiach odnotowano kolejne przypadki zakażenia wirusem Nipah - śmiertelnie niebezpiecznym patogenem, na którego nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie. Władze wprowadzają nadzwyczajne środki ostrożności, a służby medyczne apelują o czujność wobec pierwszych objawów choroby. Kolejne kraje wprowadzają kontrole sanitarne na lotniskach. Atmosfera w Tajlandii, Nepalu i Tajwanie przypomina tę z pandemii Covid-19.

Azjatyckie kraje wprowadzają kontrole sanitarne po wykryciu ogniska wirusa Nipah, przenoszonego przez nietoperze / Shutterstock

W Azji pojawił się groźny wirus Nipah, który powoduje m.in. gorączkę, bóle głowy, wymioty i poważne zaburzenia neurologiczne - może być śmiertelny.

Władze Indii oraz innych krajów, takich jak Tajlandia, Nepal i Tajwan, wprowadzają zaostrzone kontrole sanitarne na lotniskach.

Głównym nośnikiem wirusa są nietoperze.

Do najczęstszych objawów zakażenia należą: gorączka, bóle głowy, wymioty, bóle mięśni, a w cięższych przypadkach - zaburzenia neurologiczne, takie jak dezorientacja, drgawki czy utrata przytomności. Choroba może prowadzić do śpiączki, a nawet śmierci.

Władze Indii wprowadziły wzmożone kontrole sanitarne, szczególnie w regionach, gdzie odnotowano przypadki zakażeń. Służby medyczne apelują o unikanie kontaktu z nietoperzami i owocami, na których mogły żerować. To właśnie te zwierzęta są głównym rezerwuarem wirusa - informuje "The Independent".

Obecnie nie istnieje skuteczna szczepionka ani lek na Nipah, dlatego kluczowe znaczenie ma szybka identyfikacja i izolacja osób zakażonych. Eksperci podkreślają, że wczesne rozpoznanie objawów i natychmiastowa pomoc medyczna mogą uratować życie.

Kraje azjatyckie wprowadzają kontrole na lotniskach

Władze Tajlandii, Nepalu i Tajwanu zdecydowały się na przywrócenie rygorystycznych kontroli sanitarnych na lotniskach.

Jak informuje dziennik "The Independent", na głównych lotniskach w Tajlandii - Suvarnabhumi, Don Mueang i Phuket - pasażerowie przylatujący z Indii są poddawani pomiarowi temperatury oraz obserwacji pod kątem objawów choroby. Otrzymują także instrukcje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zakażenia.

Podobne środki ostrożności wprowadziły Nepal - zarówno na lotnisku Tribhuvan w Katmandu, jak i na lądowych przejściach granicznych - oraz Tajwan.

W szpitalu Burdwan w mieście Bardhaman, położonym niedaleko granicy z Bangladeszem, zakażenie potwierdzono u pięciu lekarzy i pielęgniarek. Ponad sto osób, które miały kontakt z chorymi, zostało objętych kwarantanną.

Wirus Nipah po raz pierwszy zaobserwowano w 1998 roku. Przenosi się głównie przez zakażone świnie i nietoperze owocożerne z rodzaju Pteropus. Śmiertelność wśród ludzi wynosi od 40 do 75 procent. Choroba występuje w tzw. pasie nipah, obejmującym Malezję, Singapur, Bangladesz i Indie.

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje wirus za patogen o wysokim potencjale epidemicznym.