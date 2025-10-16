Parlament francuski głosował dziś nad dwoma odrębnymi wnioskami o wotum nieufności wobec rządu premiera Sebastiena Lecornu. Wnioski złożyły skrajna lewica oraz skrajna prawica - oba zostały odrzucone. Do przyjęcia wniosku niezbędnych było 289 głosów. Wniosek lewicy poparło 271 deputowanych, a drugi - 144.

Premier Francji Sebastien Lecornu / Teresa Suarez / PAP

Oznacza to, że mniejszościowy gabinet przetrwał pierwsze próby zmuszenia go przez opozycję do ustąpienia. Było to możliwe dlatego, że Lecornu pozyskał głosy opozycyjnej Partii Socjalistycznej (PS), spełniając jej żądanie i zapowiadając zawieszenie reformy podnoszącej wiek emerytalny do 64 lat.

Wotum nieufności dla francuskiego rządu. "Parlamentarzyści nie chcą ze sobą współpracować"

Do obalenia rządu lewicowej opozycji zabrakło niespełna 18 głosów. Proporcja mandatów posiadanych przez zwolenników i przeciwników wotum nieufności wskazywała przed głosowaniem na wynik z niewielką przewagą na korzyść rządu. Zwracano przy tym uwagę, że część deputowanych nie podporządkuje się oficjalnemu stanowisku swoich partii.

Upadek rządu oznaczałby najprawdopodobniej przedterminowe wybory parlamentarne. We wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł, że wnioski o wotum nieufności złożone przez opozycję są "wnioskami o rozwiązanie parlamentu i powinny być postrzegane jako takie".

Lecornu nie zabrał głosu

Lecornu nie skorzystał z możliwości zabrania głosu po głosowaniu. Wcześniej podczas debaty odpowiadał na wystąpienia deputowanych skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. Premier pokonał pieszo drogę z parlamentu do swej kancelarii, otoczony kamerami i wielką grupą dziennikarzy. Komentując głosowanie, wyraził zadowolenie, że teraz parlament będzie mógł dyskutować nad budżetem.



Zadaniem Lecornu jest doprowadzenie do uchwalenia w parlamencie ustawy o budżecie na 2026 rok. Większość deputowanych jest przeciwna rządowemu projektowi i obrady zapowiadają się jako burzliwe. W ich trakcie mogą pojawić się kolejne wnioski o wotum nieufności.