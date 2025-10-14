Polityka bywa stresująca, zwłaszcza na najwyższych szczytach władzy, a rządzący mają rozmaite sposoby na relaks. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spróbował wpłynąć na styl życia Giorgii Meloni, ale zderzył się ze ścianą. W sukurs szefowej włoskiego rządu pospieszył Emmanuel Macron.

Giorgia Meloni nie zamierza rezygnować z nałogu. Zrobi to dla ogólnego dobra / Stefano Carofei/Sintesi/SIPA/SIPA/East News / East News

Podczas gdy oczekiwano na przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do Egiptu, premier Włoch Giorgia Meloni odbywała serię rozmów dwustronnych, spotykając się z niektórymi przywódcami obecnymi w kraju. Wśród rozmówców znaleźli się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz następca tronu Kataru, Tamim bin Hamad al Thani.

Wymiana zdań w kręgu Meloni-Erdogan-Macron została uchwycona przez kamery. Prezydent Turcji stwierdził, że zamierza znaleźć sposób, by zmusić Meloni do rzucenia palenia.

Wyglądasz świetnie. Ale muszę cię zmusić, żebyś przestała palić - powiedział. Na to wtrącił się Emmanuel Macron, rzucając z boku "to niemożliwe!".

Giorgia Meloni przytaknęła, dodając - "wiem, wiem, nie chcę nikogo zabić".

Turcja bez papierosów kontra Giorgia

Papierosy stanowią nieodłączony atrybut szefowej włoskiego rządu. Sama Meloni przyznawała w książce "Wersja Giorgii", że zaczęła palić z powrotem po 13-letniej przerwie. Z drugiej strony - jak stwierdziła - papierosy pomogły jej w nawiązywaniu relacji z innymi politykami.

Z kolei Erdogan jest znanym przeciwnikiem tytoniu. W lipcu podczas wydarzenia w Stambule, zorganizowanego z okazji rocznicy ustawy antytytoniowej, spotkał się z młodymi sportowcami, naukowcami i działaczami zdrowia publicznego. Podkreślił znaczenie ochrony młodego pokolenia przed nałogiem tytoniowym i alkoholowym, wskazując, że w Turcji z powodu palenia co roku przedwcześnie umiera 100 tys. osób.

Erdogan przypomniał o działaniach państwa: zakazie palenia w miejscach publicznych, ograniczeniach reklam, ostrzeżeniach na opakowaniach oraz wsparciu dla osób rzucających palenie (m.in. 671 poradni antynikotynowych i infolinii). W 2025 roku przeprowadzono ponad 42 mln kontroli przestrzegania przepisów antytytoniowych.

Prezydent zadeklarował dalszą walkę o "Turcję wolną od dymu", podkreślając rolę młodego pokolenia w budowaniu zdrowego społeczeństwa.