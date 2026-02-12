Niemiecki producent samochodów BMW poinformował o rozpoczęciu globalnej akcji serwisowej, która może objąć nawet ponad pół miliona pojazdów. Powodem jest usterka rozrusznika, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do pożaru auta.
- BMW ogłasza globalną akcję serwisową z powodu usterki rozrusznika.
- Problem dotyczy nawet 575 tys. samochodów na świecie.
- Usterka może prowadzić do pożaru pojazdu.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
BMW zapowiedziało objęcie akcją serwisową "sześciocyfrowej liczby" samochodów z powodu poważnej usterki rozrusznika. Tylko w Niemczech problem dotyczy ponad 28,5 tysiąca pojazdów, jednak według branżowych doniesień, na całym świecie liczba ta może sięgnąć nawet 575 tysięcy aut.
Usterka dotyczy samochodów wyprodukowanych w latach 2020-2022. Wadliwy rozrusznik może znajdować się w aż 17 modelach, w tym:
- 2‑Coupé
- Seria 3 (różne warianty)
- Seria 4
- Seria 5
- 6 Gran Turismo
- X4
- X5
- X6
- Z4
Producent ostrzega, że przy intensywnym użytkowaniu może dochodzić do nadmiernego zużycia elektromagnesu rozrusznika. Skutkiem tego może być nie tylko problem z uruchomieniem silnika, ale także ryzyko zwarcia i przegrzania rozrusznika. W najgorszym przypadku może dojść do pożaru podczas jazdy.
BMW zaleca właścicielom pojazdów z roczników 2020-2022, aby nie pozostawiali samochodów bez nadzoru przy pracującym silniku, do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw.
Na ten moment producent nie podał dokładnych kosztów akcji serwisowej ani ostatecznej liczby pojazdów, które zostaną objęte naprawą. Właściciele aut mogą spodziewać się informacji o konieczności wizyty w serwisie w najbliższym czasie.