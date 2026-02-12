Niemiecki producent samochodów BMW poinformował o rozpoczęciu globalnej akcji serwisowej, która może objąć nawet ponad pół miliona pojazdów. Powodem jest usterka rozrusznika, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do pożaru auta.

BMW ogłasza globalną akcję serwisową z powodu usterki rozrusznika.

Problem dotyczy nawet 575 tys. samochodów na świecie.

Usterka może prowadzić do pożaru pojazdu.

BMW zapowiedziało objęcie akcją serwisową "sześciocyfrowej liczby" samochodów z powodu poważnej usterki rozrusznika. Tylko w Niemczech problem dotyczy ponad 28,5 tysiąca pojazdów, jednak według branżowych doniesień, na całym świecie liczba ta może sięgnąć nawet 575 tysięcy aut.

Które modele są zagrożone?

Usterka dotyczy samochodów wyprodukowanych w latach 2020-2022. Wadliwy rozrusznik może znajdować się w aż 17 modelach, w tym:

2‑Coupé

Seria 3 (różne warianty)

Seria 4

Seria 5

6 Gran Turismo

X4

X5

X6

Z4

Ryzyko pożaru i zalecenia dla kierowców

Producent ostrzega, że przy intensywnym użytkowaniu może dochodzić do nadmiernego zużycia elektromagnesu rozrusznika. Skutkiem tego może być nie tylko problem z uruchomieniem silnika, ale także ryzyko zwarcia i przegrzania rozrusznika. W najgorszym przypadku może dojść do pożaru podczas jazdy.

BMW zaleca właścicielom pojazdów z roczników 2020-2022, aby nie pozostawiali samochodów bez nadzoru przy pracującym silniku, do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw.

Nieznane koszty i skala problemu

Na ten moment producent nie podał dokładnych kosztów akcji serwisowej ani ostatecznej liczby pojazdów, które zostaną objęte naprawą. Właściciele aut mogą spodziewać się informacji o konieczności wizyty w serwisie w najbliższym czasie.