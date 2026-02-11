"Przepraszam rodziny. Żaden rodzic nie powinien przeżyć takiej tragedii. Nie myślę o niczym innym" - zwrócił się do rodzin ofiar Jacques Moretti, właściciel baru w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana.

Jacques Moretti i Jessica Moretti w drodze na przesłuchanie. / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jacques Moretti, właściciel baru w Crans-Montana, w którego pożarze zginęło w noc sylwestrową 41 osób, a 115 zostało rannych, przeprosił w środę podczas przesłuchania rodziny ofiar. Zeznania złożył w obecności kilkudziesięciu adwokatów reprezentujących rodziny.

Przepraszam rodziny. Żaden rodzic nie powinien przeżyć takiej tragedii. Nie myślę o niczym innym - oświadczył Moretti, cytowany przez agencję Ansa.

Moretti razem z żoną usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i obrażeń u wielu osób oraz wywołania pożaru.

Przesłuchanie Morettiego odbyło się w dużej sali na terenie kampusu uniwersyteckiego w mieście Sion. Wybór tego miejsca był konieczny ze względu na obecność kilkudziesięciu adwokatów rodzin ofiar, którzy słuchali przesłuchania.

Przypomnijmy, sylwestrowy pożar wybuchł w barze, gdy od zimnych ogni przyczepionych do butelek szampana zapalił się sufit wyłożony łatwopalną pianką dźwiękochłonną. Na jaw wyszło, że od 2020 roku nie przeprowadzono tam żadnej kontroli przeciwpożarowej.

W Mediolanie, gdzie do szpitala trafili poparzeni Włosi, poinformowano, że u wszystkich minęło już zagrożenie życia. Pierwsi ranni opuścili szpital Niguarda.

Wśród 41 ofiar pożaru jest sześcioro młodych Włochów.

Włoski wymiar sprawiedliwości wystąpił o przeprowadzenie wspólnego dochodzenia ze stroną szwajcarską. Śledczy z Rzymu, którzy wszczęli postępowanie w sprawie pożaru, podjęli w środę decyzję o zajęciu na potrzeby dochodzenia telefonów komórkowych wszystkich poszkodowanych Włochów.