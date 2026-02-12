Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zobowiązuje Pentagon do zakupu energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni węglowych. "Będziemy teraz kupować dużo węgla za pośrednictwem wojska - zapowiedział prezydent USA.

/ Shutterstock

Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące Pentagonowi zakup energii z elektrowni węglowych.

Prezydent USA otrzymał nagrodę za "wkład na rzecz wzmocnienia przemysłu węglowego".

Donald Trump podczas spotkania z przedstawicielami przemysłu węglowego i górnikami w Białym Domu ogłosił, że podpisuje rozporządzenie wykonawcze, które nakazuje ministerstwu obrony nawiązać bezpośrednią współpracę z elektrowniami węglowymi. Pentagon ma zawierać nowe umowy dotyczące zakupu energii elektrycznej właśnie z tych źródeł.

Według prezydenta węgiel jest kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Trump podkreślił, że surowiec ten jest niezbędny w produkcji stali, budowie okrętów oraz rozwoju sztucznej inteligencji.

Inwestycje i wsparcie dla kopalń

Prezydent USA zapowiedział także działania mające na celu uratowanie dwóch dużych kopalń w stanie Tennessee przed zamknięciem. Ponadto polecił ministerstwu energii przeznaczenie 175 milionów dolarów na modernizację sześciu elektrowni węglowych w kilku stanach.

Podczas spotkania Trump otrzymał nagrodę "Niekwestionowany mistrz pięknego, czystego węgla" za swoje działania na rzecz przemysłu węglowego.

Krytyka i kontrowersje

Decyzje prezydenta spotkały się z krytyką ze strony organizacji ekologicznych. Manish Bapna, szef Natural Resources Defense Council, ocenił, że administracja Trumpa wspiera "najbrudniejsze i najmniej skuteczne elektrownie w kraju", zamiast inwestować w czystą i dostępną cenowo energię.

Trump nie kryje sceptycyzmu wobec odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza elektrowni wiatrowych, zapowiadając walkę z ich rozwojem.