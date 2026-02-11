Co ustalono na środowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Co zrobi Karol Nawrocki ws. programu SAFE? Kiedy zapadnie decyzja głowy państwa ws. ustawy praworządnościowej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta RP. Zapraszamy!

Rafał Leśkiewicz, Rzecznik Prezydenta RP / Marcin Suchmiel / RMF24

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jaki miała przebieg? Co zrobi Karol Nawrocki ws. programu SAFE? Kiedy zapadnie decyzja głowy państwa ws. ustawy praworządnościowej?

Z rzecznikiem prezydenta poruszymy także temat tzw. Rady Pokoju. Premier Donald Tusk zadeklarował w środę, że Polska na razie nie przystąpi do inicjatywy Donalda Trumpa. Czy po posiedzeniu RBN stanowisko rządu i prezydenta jest wspólne? Czy głowa państwa rozważa formalny wniosek do Rady Ministrów w tej sprawie?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.