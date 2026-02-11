Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie członek Atlantic Council będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Piotr Salak zapyta go m.in. o zbliżającą się Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. W jaki sposób Europa ma dziś rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi? Czy USA wciąż możemy nazywać najbliższym sojusznikiem i na Waszyngtonie opierać gwarancje bezpieczeństwa? Jakie są zalety i wątpliwości dotyczące programu SAFE? W jaki sposób wykorzystać w pełni proponowane środki?

Z Jackiem Siewierą porozmawiamy też o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i o tym, dlaczego są wątpliwości co do poświadczenia bezpieczeństwa dla marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Poruszymy też temat rosyjskiej dezinformacji - kto w nią wierzy? Czy ma ona na nas oddziaływać tu i teraz, a może ma wywoływać skutki za jakiś czas? Kto uwierzył w rzekome zaangażowanie polskich służb w zamach na wiceszefa GRU?

Zapytamy też o wojnę w Ukrainie. W przededniach 4. rocznicy konfliktu zapytamy o scenariusze na najbliższe miesiące. Czy pokój jest w tej chwili nie do osiągnięcia?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00