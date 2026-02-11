Nagła decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej na 10 dni, w dodatku w żaden sposób nieuargumentowana, wywołała konsternację zarówno wśród lokalnych władz, jak i polityków "większego kalibru". Zaskoczone były również linie lotnicze i pasażerowie.

Co się stało?

Początkowo przedstawiciele amerykańskiej administracji tłumaczyli zamknięcie lotniska w El Paso naruszeniem przestrzeni powietrznej przez drony należące do meksykańskich karteli narkotykowych. Głos w sprawie zabrał nawet sam sekretarz transportu, Sean Duffy.

"FAA i Departament Pracy podjęły szybkie działania w odpowiedzi na atak dronów należących do kartelu. Niebezpieczeństwo zostało zneutralizowane i nie ma zagrożenia dla ruchu komercyjnego w regionie" - zapewniał.

Kilka godzin później amerykańskie media przekazały jednak nowe ustalenia - według np. CNN, zamknięcie przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w El Paso i sąsiadującą bazą wojskową Fort Bliss było efektem sporu między Pentagonem a Federalną Administracją Lotnictwa.

Amerykańskie wojsko planowało przeprowadzić testy nowej broni laserowej przeznaczonej do zwalczania dronów, jednak nie skoordynowało tych działań z cywilnymi władzami lotniczymi.

Przedstawiciele obu instytucji mieli omówić potencjalne skutki testów w najbliższych tygodniach, jednak Pentagon zdecydował się na wcześniejsze przeprowadzenie prób. W odpowiedzi FAA zamknęła lotnisko, nie informując o tym lokalnych ani federalnych władz. Choć lotnisko miało być zamknięte przez 10 dni, ograniczenia zniesiono po ośmiu godzinach i rozmowach w Białym Domu.

Testy broni i problemy komunikacyjne

Jak podaje telewizja CBS News, podobne naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony miały miejsce już wcześniej, jednak nigdy nie doprowadziły do zamknięcia lotniska. Według tych samych źródeł, wojsko przeprowadziło już co najmniej jeden test nowej broni w ubiegłym tygodniu, zestrzeliwując balon.

CBS News zwraca również uwagę na powtarzające się problemy komunikacyjne między agencjami, które w przeszłości prowadziły do niebezpiecznych sytuacji między samolotami wojskowymi a lotami komercyjnymi, m.in. na Karaibach.

Międzynarodowe lotnisko w El Paso obsługuje codziennie ponad 50 lotów i znajduje się w mieście liczącym niemal 700 tys. mieszkańców. Bezpośrednie sąsiedztwo bazy wojskowej Fort Bliss sprawia, że port lotniczy ma strategiczne znaczenie zarówno dla ruchu cywilnego, jak i wojskowego.