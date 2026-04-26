Władze wskazują winnych

Prezydent Kolumbii, Gustavo Petro, jednoznacznie obwinił za zamach rebeliantów powiązanych z odłamami Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC). To jedna z najdłużej działających grup partyzanckich w Ameryce Łacińskiej, która po nieudanych rozmowach pokojowych z rządem w 2016 roku ponownie nasiliła swoją działalność.

"Ci, którzy dokonali tego ataku, to terroryści, faszyści i handlarze narkotyków" - napisał w mediach społecznościowych. Prezydent zapowiedział wysłanie najlepszych oddziałów wojskowych do walki z rebeliantami.

W miejscu eksplozji powstał ogromny krater / JOAQUIN SARMIENTO/AFP / East News

Fala przemocy przed wyborami prezydenckimi

Zamach bombowy w departamencie Cauca to nie jedyny incydent w ostatnich dniach. Od piątku w regionie doszło do serii zamachów, w tym ataku na bazę wojskową w mieście Cali, gdzie rannych zostało dwóch żołnierzy. Minister obrony Pedro Arnulfo Sanchez poinformował także o udaremnieniu zamachu z użyciem autobusu wypełnionego materiałami wybuchowymi.

Wzrost przemocy ma miejsce na miesiąc przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się 31 maja. Gustavo Petro, były partyzant i pierwszy lewicowy prezydent w historii Kolumbii, prowadzi kontrowersyjną politykę "całkowitego pokoju", negocjując z różnymi grupami zbrojnymi. Jednak część frakcji FARC odrzuciła porozumienie pokojowe i kontynuuje walkę zbrojną.

Zamach bombowy w departamencie Cauca to nie jedyny incydent w ostatnich dniach / ERNESTO GUZMAN / PAP/EPA

Petro nie może zgodnie z konstytucją ubiegać się o reelekcję, ale w sondażach prowadzi jego protegowany Ivan Cepeda. Na kolejnych miejscach plasują się prawicowi kandydaci Abelardo de la Espriella i Paloma Valencia. Wszyscy troje ogłosili, że otrzymywali groźby śmierci.