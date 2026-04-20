Trzęsienie ziemi miało miejsce w poniedziałek u wybrzeża Japonii - poinformowała Japońska Agencja Meteorologiczna cytowana przez agencję Reutera. Według wstępnych informacji magnituda wyniosła 7,5. Mieszkańców ostrzeżono przed tsunami.

Jak przekazała agencja Reutera, trzęsienie ziemi miało miejsce u północno-wschodniego wybrzeża Japonii. Wstępne informacje mówią o magnitudzie 7,5. Oznacza to ryzyko poważnych zniszczeń. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na Oceanie Spokojnym, na głębokości 10 km.

W skali Japońskiej Agencji Meteorologicznej trzęsienie osiągnęło na lądzie miejscami maksymalny poziom 5+, co oznacza trudności z chodzeniem i ryzyko zawalenia się budynków z nieuzbrojonego betonu.

Mieszkańców prefektury Iwate i Aomori oraz niektórych części Hokkaido ostrzeżono jednak przed tsunami. Fala może sięgnąć nawet 3 metrów.

Podczas rozmowy z dziennikarzami premier Sanae Takaichi poinformowała, że rząd zwołał sztab kryzysowy. Zaapelowała do mieszkańców zagrożonych obszarów, aby ewakuowali się w bezpieczne miejsca.

Ruch pociągów ekspresowych Shinkansen w Aomori - na północnym krańcu wyspy Honsiu - został wstrzymany z powodu wstrząsów - podała agencja Kyodo News, cytowana przez Reutersa.

