Służba Bezpieczeństwa Państwowego Gruzji poinformowała o zatrzymaniu w Tbilisi trzech obywateli Chin, którzy próbowali nielegalnie nabyć dwa kilogramy uranu. Według śledczych, grupa planowała przemycić radioaktywny materiał do Chin przez terytorium Rosji.

Gruzja: Zatrzymano trzech obywateli Chin podczas próby nielegalnego zakupu 2 kg uranu / Shutterstock

O sprawie informuje "Echo Kaukazu".

W Tbilisi zatrzymano trzech obywateli Chin podejrzanych o próbę nielegalnego zakupu dwóch kilogramów uranu - poinformował podczas briefingu pierwszy zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Państwowego Gruzji (SGB), Lasha Magradze.

Według ustaleń służb, przestępcy zamierzali nabyć radioaktywny materiał za 400 tysięcy dolarów i przetransportować go do Chin przez Rosję.

Jak podaje SGB, jeden z zatrzymanych przebywał w Gruzji nielegalnie i zaprosił do kraju "ekspertów" zainteresowanych zakupem uranu. Koordynacja działań grupy miała odbywać się z terytorium Chin. W trakcie śledztwa przeszukano tymczasowe miejsca pobytu podejrzanych w Tbilisi i Batumi.

Sprawa prowadzona jest na podstawie pierwszej części artykułu 230 gruzińskiego kodeksu karnego, dotyczącego nielegalnego obrotu materiałami jądrowymi i radioaktywnymi. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Służby nie ujawniły na razie dalszych szczegółów dotyczących sprawy.