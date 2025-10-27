Rośnie liczba poszkodowanych klientów Santander. Rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości kom. Marcin Zagórski poinformował w poniedziałek, że łącznie pieniądze straciło blisko 170 osób. Na policję wciąż zgłaszają się osoby, z których kont indywidualnych dokonano nieuprawnionych wypłat w weekend.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Od soboty w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim klienci Santander zgłaszali nieuprawnione wypłaty z kont.

W niedzielę policja wydała pilny komunikat dot. znikania pieniędzy z kont mieszkańców Wielkopolski i woj. kujawsko-pomorskiego.

Santander wykrył przestępcze transakcje przy użyciu kart klientów, do których doszło w bankomatach sieci współpracującej.

Bank podejrzewa użycie nakładek skanujących na tych urządzeniach.

Zapewniono, że środki klientów są bezpieczne, a pieniądze zostaną zwrócone.

W poniedziałek poinformowano, że liczba okradzionych rośnie - to już prawie 170 osób, a może być ich jeszcze więcej.

Co zrobić, jeśli zauważymy, że nam też ubyło środków? Instrukcję można znaleźć poniżej.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Kolejni klienci Santander zgłaszają, że pieniądze znikają z ich kont

Łącznie policjanci przyjęli zgłoszenia od 83 osób w województwie kujawsko-pomorskim oraz 84 w województwie wielkopolskim. Spodziewamy się, że będzie ich więcej, bo na policję wciąż zgłaszają się kolejne osoby, które straciły swoje środki - powiedział w poniedziałek kom. Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Dodał, że sprawą zajmuje się Zarząd w Bydgoszczy CBZC. Policjanci realizują działania polegające na zabezpieczeniu dowodów, m.in. nagrań z monitoringu znajdującego się w otoczeniu bankomatów, z których były wypłacane środki. Te działania prowadzą nie tylko funkcjonariusze CBZC, ale też policjanci z lokalnych komend, na które zgłosili się poszkodowani - wyjaśnił.

Santander: Środki są bezpieczne, pieniądze zostaną zwrócone

Rzeczniczka Santander wydała w niedzielę oświadczenie. Całość można znaleźć TUTAJ . Wyjaśniono, że transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów były wykonywane w bankomatach sieci współpracującej.

"Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. W banku, we współpracy z operatorem urządzeń, trwa pogłębiona analiza źródła zdarzenia – podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora urządzeń sprawdzają wytypowane bankomaty" - przekazał bank.

Co zrobić, jeśli zauważymy, że nam też ubyło środków?

Każdy, kto zauważy na swoim rachunku bankowym budzące podejrzenia transakcje powinien:

udać się na komisariat lub komendę policji w swojej okolicy,

zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa,

mieć przy sobie dowód osobisty, numer rachunku w banku oraz, o ile to możliwe, wydrukowaną historię rachunku.

można dzwonić pod numer 1 9999 - to infolinia Santander Bank Polska, która jest dostępna całą dobę.