Prezydent Donald Trump podpisał memorandum o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z 66 organizacji, agencji i komisji międzynarodowych - poinformował w środę Biały Dom. Wśród nich znalazły się głównie instytucje powiązane z systemem Narodów Zjednoczonych, ale także podmioty zajmujące się zwalczaniem zagrożeń hybrydowych czy nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.

Donald Trump złożył podpis pod memorandum o wyjściu USA z 66 organizacji międzynarodowych / MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

Decyzja prezydenta Trumpa to efekt przeglądu, który został zlecony w ubiegłym roku. Jego celem było ustalenie, czy członkostwo Stanów Zjednoczonych w poszczególnych organizacjach międzynarodowych leży w interesie kraju.

Administracja uznała, że wiele z tych instytucji jest "zbędnych, źle zarządzanych, niepotrzebnych, marnotrawnych, zawłaszczonych przez interesy podmiotów realizujących własne cele sprzeczne z naszymi lub stanowiących zagrożenie dla suwerenności, wolności i ogólnego dobrobytu naszego narodu" - przekazał Departament Stanu w oficjalnym oświadczeniu.

Wśród 66 organizacji, z których USA się wycofują, 31 to agencje ONZ, a 35 to inne międzynarodowe instytucje. Wśród nich znalazły się m.in. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), Europejskie Centrum Doskonałości ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (Hybrid CoE), Komisja Wenecka Rady Europy, Globalne Forum Antyterrorystyczne oraz Centrum Nauki i Technologii w Ukrainie, zajmujące się problematyką nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

To nie pierwsza tego typu decyzja administracji Donalda Trumpa. Już na początku drugiej kadencji prezydent zdecydował o wyjściu Stanów Zjednoczonych m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNESCO, wycofał wsparcie dla agencji pomocowej ONZ w Gazie (UNRWA) oraz zakończył udział USA w porozumieniu klimatycznym z Paryża.



